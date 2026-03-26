El Rico liberará a un preso condenado por lesiones y amenazas el próximo Miércoles Santo

Nuestro Padre Jesús El Rico liberará el próximo Miércoles Santo a un preso condenado por un delito de lesiones y amenazas, con orden de alejamiento. Se llama Jose y es un malagueño, de 50 años, casado y padre de familia. Era jardinero del Ayuntamiento y cumplía una condena de dos años y medio de prisión por unos hechos cometidos en 2020.

Cumplía su condena en el Centro Penitenciario Málaga I (Alhaurín de la Torre) hasta el pasado mes de diciembre, que pasó al Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, donde se encontraba en la actualidad.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el valor de la reinserción social del ordenamiento jurídico español y su reflejo en la liberación de El Rico.