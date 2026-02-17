Renfe restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, pero con un autobús desde Málaga hasta Antequera

Renfe restablece hoy, martes 17 de febrero, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La compañía retoma este servicio después de que Adif haya autorizado la circulación en la línea de alta velocidad. La recuperación de la normalidad se produce tras la finalización de los trabajos de reparación de la infraestructura, así como de las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación y las pruebas de comprobación de la señalización que Renfe realizó para el gestor de la infraestructura hasta bien entrada la noche.

De este modo, los servicios Madrid–Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y el Alvia Madrid–Granada–Almería recuperarán desde hoy sus circulaciones habituales.

En cuanto a la línea Madrid–Huelva, el primer servicio se realizará por tren, excepto en el tramo entre Córdoba y Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan alternativo de transporte por carretera. El resto de servicios programados durante el día se realizarán íntegramente en tren.

Por su parte, la relación Madrid–Málaga no recuperará su operativa normal, previsiblemente, hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif. A partir del próximo miércoles, Renfe pone en servicio un Plan Alternativo de Transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias causadas por el corte en la línea a causa de desprendimiento de un muro de contención.

Renfe recuerda que los viajeros afectados por las cancelaciones de los últimos días han tenido a su disposición las opciones de cambio y reembolso sin coste adicional.

Durante las semanas en las que el servicio ha permanecido suspendido, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad entre Madrid y Andalucía. Desde su puesta en marcha, el pasado 20 de enero, cerca de 72.000 viajeros han utilizado este dispositivo especial. Renfe ha sido el único operador que ha habilitado una alternativa de transporte durante este mes.