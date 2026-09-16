In-Progress abre la convocatoria 2027 y encara la recta final de su temporada de residencias, dentro del programa del Ayuntamiento de Torrox y Flamenco Festival

Torrox entra estos días en el tramo más intenso de su temporada de residencias. In-Progress, el programa creativo y técnico impulsado por el Ayuntamiento de Torrox, Flamenco Festival y la Fundación Concienciarte, con la colaboración del Ministerio de Cultura, encara desde septiembre y hasta diciembre el tramo en que la mayoría de las piezas nacidas en su edición de 2026 llegan a estreno, después de que la primavera y el arranque del verano ya trajeran a Torrox sus primeras residencias del año. Desde su nacimiento en 2021, heredero del espíritu del programa Flamenco Lab —que desde 2012 ha vinculado a más de ochenta artistas con escenarios de referencia como Sadler's Wells, el New York City Center o el Jazz at Lincoln Center—, In-Progress ha acogido ya a más de cuarenta compañías y creadores, entre ellos Rocío Molina, Olga Pericet, Ana Morales, Patricia Guerrero o Manuel Liñán. El flamante Teatro Municipal Villa de Torrox se consolida como su casa.

Las residencias de este año no se agotan en el Teatro Municipal Villa de Torrox: sus preestrenos y avances de trabajo se abren también a otros espacios, como el Teatro Echegaray de Málaga o el Centre Pompidou Málaga, además de a festivales y ciclos de referencia como el Festival de Jerez o la Bienal de Flamenco de Sevilla. Una apertura que se suma a la proyección que aporta Flamenco Festival, la plataforma que exporta el flamenco a Nueva York y Londres, esta última de la mano de Sadler's Wells, y que confirma que Torrox puede ser origen de un recorrido que termine en cualquiera de esos escenarios.

LOS CUERPOS EN CREACIÓN

Estos mismos días, entre el 14 y el 17 de septiembre, Alfonso Losa —madrileño que a los diecisiete años entró en la compañía de Manuela Carrasco y hoy es una de las referencias de la escuela flamenca de Madrid— completa en Torrox su residencia técnica. De la intimidad del dúo explorada en Alter Ego, el bailaor da el salto al cuerpo colectivo con Gesto Mínimo, una obra coral en la que participan, entre otros, Karen Lugo, Águeda Saavedra y Yoel Vargas, y que traslada al grupo la pregunta de cómo se sostiene la identidad de cada cuerpo dentro de una comunidad. Torrox acogerá su preestreno el próximo 18 de septiembre, antes del estreno el 2 de octubre en el Teatro Lope de Vega, dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Apenas unos días más tarde llegará el turno de Sara Jiménez —coreógrafa formada en el Ballet Flamenco de Andalucía, Premio de Coreografía del Distrito de Tetuán y nominada como mejor intérprete femenina de danza en los Premios Max—, que regresará a Torrox del 21 al 27 de septiembre para cerrar, tras la fase creativa que ya desarrolló en junio, el proceso de La Compañía, una troupe imaginaria hecha de personajes que parecen llegados de los lugares más remotos. Junto a Raúl Cantizano, Mariana Collado o Teresa Hernández, y bajo la mirada dramatúrgica de Enrique Fuenteblanca, la pieza convierte el flamenco en fábula circense sobre la fragilidad de quien se expone a ser mirado. Verá la luz su work in progress el 24 de septiembre en el Teatro Echegaray de Málaga —otro de los escenarios con los que In-Progress mantiene acuerdo de programación— y su estreno el 29 de septiembre en el Teatro Central, también dentro de la Bienal de Sevilla.

Después de dedicar Après vous, Madame a la figura de La Argentina, Paula Comitre proseguirá en Torrox, del 5 al 11 de octubre, su particular trilogía sobre las grandes figuras de la Edad de Plata del baile con Bien vale un Imperio, un retrato de Pastora Imperio escrito junto al pensador Pedro G. Romero. La residencia incluirá una muestra didáctica abierta a alumnos del instituto Jorge Guillén de Torrox el 9 de octubre, antes del estreno los días 7 y 8 de noviembre en el Centro Danza Matadero de Madrid.

Pocos elencos de esta edición reúnen tanto palmarés junto como el que convoca Rajatabla Danza, la compañía que desde 2007 dirige Esther Tablas indagando en las cuatro formas de la danza española. Tras la fase creativa que su nueva producción, Velintonia, ya cumplió en Torrox el pasado junio, la compañía volverá del 30 de noviembre al 6 de diciembre para su residencia técnica, con un elenco que reúne a Yoel Vargas, reconocido en 2025 por la revista neoyorquina Dance Magazine como uno de sus «25 to watch» y ganador del Premio El Desplante; Jesús Hinojosa, miembro del Ballet Flamenco de Andalucía; Ana del Rey, bailarina en la película Iberia de Carlos Saura y ganadora del Premio Max a la mejor coreografía; José Ángel Capel, del elenco nominado al Max de Manuel Liñán por Muerta de Amor; y Cristina Cazorla, con tres candidaturas a los Premios Max. Velintonia se dejará ver en Torrox el 5 de diciembre como preestreno, tendrá una muestra previa el 19 de diciembre en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid, y llegará a su estreno oficial en enero, en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Del Teatro Alexandrinsky de San Petersburgo a la Ópera de Tel Aviv y la Ópera de Valonia: Jesús Hinojosa —graduado con matrícula de honor en el Real Conservatorio Mariemma, Premio Extraordinario de la Comunidad de Madrid y exintegrante del Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Úrsula López— llegará a su residencia del 2 al 8 de noviembre con un proyecto que formula desde su propio nombre una de las preguntas más incómodas de la creación contemporánea: ¿Sueña el público con inteligencias artificiales?, una pieza que interroga el lugar del intérprete flamenco en un tiempo de automatización de la mirada.

Bailarina del Ballet Nacional de España, Yu Hsien Hsue desmontará en su residencia, del 21 al 25 de noviembre, dos décadas de formación en danza española y flamenco para preguntarse, a través de la improvisación y de un cuerpo trabajado al carboncillo, qué permanece del alma antes y después de habitar un cuerpo. Su proyecto, Después del cuerpo. Antes de ser, dialoga con conciertos de Chaikovski y Mozart, y tendrá un adelanto en el Centre Pompidou Málaga el 25 de noviembre, dentro de ese mismo ciclo de work in progress que ya acogió el avance de Babel. Torre Viva.

Cerrará el calendario, del 14 al 20 de diciembre, Pablo Egea, con Auroro, incorporándose así a la nómina de nombres jóvenes que, como antes hicieran Yoel Vargas o Jesús Hinojosa, encuentran en Torrox el primer espacio donde ensayar su propia voz.

DE TORROX A LOS GRANDES ESCENARIOS

No todos los proyectos de esta edición tienen la residencia por delante: tres ya la completaron este año, y sus resultados ya han llegado o están a punto de llegar a los grandes escenarios. David Coria trabajó en abril Babel. Torre Viva, la relectura escénica del mito bíblico que firma junto al dramaturgo Alberto Conejero, y la estrenó el pasado 11 de junio en el Teatro del Mar, dentro del Festival Montpellier Danse.

También completaron ya su residencia técnica Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra —dos de los nombres más premiados de su generación, con el Premio Artista Revelación del Festival de Jerez en su palmarés (2024 y 2022, respectivamente) y dirigidos aquí por Manuel Liñán— e Irene de la Rosa. Juan Tomás y Águeda estrenarán Te Atrevo el 23 de septiembre en la Bienal de Sevilla, con una función posterior en Torrox el 20 de noviembre; Irene de la Rosa presentará el 8 de octubre, en el Teatro Rialto de Valencia, Antoñita. Capítulo 3. Brava, capítulo final de una investigación inspirada en La Singla, la histórica bailaora sorda, con una actividad de mediación con la Asociación de Sordos de la Axarquía como parte de su paso por Torrox.

Diez proyectos, diez maneras distintas de interrogar el cuerpo flamenco: como arquitectura colectiva, como archivo de la memoria, como umbral del encuentro, como forma de escucha que prescinde del oído, como resistencia frente a la máquina. Con esta edición, In-Progress confirma que Torrox no es solo un lugar de paso hacia los grandes escenarios, sino el punto de partida de una red que este tramo final abre hacia el Teatro Echegaray y el Centre Pompidou de Málaga, la Bienal de Sevilla, el Centro Danza Matadero, el Teatro Rialto de Valencia y el Auditorio de El Escorial, y que, de la mano de Flamenco Festival, sigue teniendo en Nueva York y Londres su horizonte natural.

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS 2027

Mientras este calendario avanza, la Fundación Concienciarte, Flamenco Festival y el Ayuntamiento de Torrox ya han abierto la convocatoria de la V edición de In-Progress, dirigida a creadores y creadoras españoles del flamenco en todas sus expresiones escénicas. El plazo para presentar propuestas permanecerá abierto desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 1 de abril de 2027, con dos resoluciones: la primera, en diciembre de 2026, para los proyectos del primer semestre de 2027 (enero-junio), y la segunda, en mayo de 2027, para los del segundo semestre (septiembre-diciembre) —el programa no acoge residencias en julio ni agosto—. Quienes opten a una residencia en la primera mitad del año tienen de plazo hasta el 1 de noviembre para presentar su propuesta. La selección corre a cargo de una comisión de profesionales del sector, que valorará la calidad y originalidad de cada proyecto, su afinidad con el espíritu de In-Progress y, en el caso de las residencias técnicas, que el espectáculo cuente ya con fecha de estreno prevista.