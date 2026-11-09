El IES Miguel Romero Esteo imparte por primera vez en sus aulas la formación pública y gratuita en ‘Actividades de Venta’

Desde el Departamento de Comercio y Marketing del IES Miguel Romero Esteo se pone en marcha la convocatoria de matriculación para el Certificado de Profesionalidad en Actividades de Venta (COMV0108 - Nivel 2), una titulación con validez oficial nacional y europea. Esto supone una importante novedad en el sistema público de educación andaluz, siendo la primera vez que este centro imparte esta titulación oficial dentro de la oferta de Formación Profesional para el Empleo.

Conscientes del papel fundamental de la capacitación práctica en el mercado de trabajo, han configurado una oferta formativa pública, reglada y totalmente gratuita estructurada en horario de tarde para favorecer la conciliación y el acceso a toda aquella persona que cumpla los requisitos. "El gran valor diferencial de este programa reside en su carácter oficial y su utilidad directa en el mercado. Ofrecemos a nuestros estudiantes una titulación homologada con validez a nivel nacional que combina competencias clave como las operaciones comerciales y el inglés profesional con la experiencia real en empresas mediante prácticas garantizadas", declaran desde la Jefatura del Departamento de Comercio.

Resumen del Programa e Itinerario Formativo

Los tres bloques formativos de los que consta el Certificado de Profesionalidad en Actividades de Venta:

Formación Principal: Comprende los módulos de Operaciones de venta, Operaciones auxiliares a la venta, Información y atención al cliente e Inglés profesional para actividades comerciales. Su objetivo principal es desarrollar las capacidades operativas, comunicativas e idiomáticas necesarias para el desempeño en la venta minorista y mayorista.

Formación Complementaria: Incluye el módulo de Prevención de riesgos laborales, orientado a asegurar la adopción de medidas preventivas y de salud laboral dentro de los puestos de trabajo.

Experiencia Práctica: Se compone del Módulo de prácticas profesionales, cuyo fin es integrar al alumnado en un entorno de trabajo real dentro de empresas colaboradoras del sector comercial.

Requisitos de Acceso y Proceso de Inscripción

Para optar a una de las plazas ofertadas, los candidatos deben acreditar el cumplimiento de al menos una de las siguientes vías de acceso:

Estar en posesión del título de Graduado en ESO o equivalente

Disponer de un Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 en la familia de Comercio y Marketing.

Tener superada la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio.

Con fecha de inicio prevista a partir del 14 de diciembre, el plazo límite de información y reserva finaliza el 30 de noviembre.