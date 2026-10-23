Grupo Vypsa presenta en Málaga el nuevo Polestar 5 ante empresarios y clientes de la marca

Grupo Vypsa presentó ayer en su Polestar Space de Málaga el Polestar 5, la berlina eléctrica con la que la marca sueca quiere competir en la gama más alta del mercado. Al acto exclusivo asistieron unas 50 personas, entre empresarios malagueños, clientes y compradores interesados en el modelo.

"Durante estas semanas hemos enseñado el Polestar 5 a periodistas, clientes y aficionados por toda España, y la reacción está siendo mejor de lo que esperábamos. Lo hemos vuelto a comprobar en Málaga", afirmó Adrien Palumbo, Managing Director Iberia de Polestar. Para Palumbo, el coche reúne "la elección racional y la emocional": la eficiencia y la tecnología de un eléctrico junto a la pasión por los deportivos.

El coche mantiene casi intacta la silueta del prototipo Precept que Polestar enseñó en 2020. Mide algo más de cinco metros y se vende en dos versiones, ambas con dos motores y tracción total. La Dual Motor rinde 748 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y, según los datos de la marca, alcanza hasta 678 kilómetros de autonomía. La Performance sube a 884 CV, baja ese registro a 3,2 segundos y se queda en 558 kilómetros.

Es además el primer Polestar con arquitectura eléctrica de 800 voltios, lo que le permite cargar a 350 kW y pasar del 10 al 80 % de batería en unos 22 minutos en un punto compatible. Se asienta sobre una plataforma nueva de aluminio desarrollada específicamente para este modelo.

Una velada alrededor del nuevo Polestar 5

La presentación transcurrió en un ambiente distendido, con un cóctel acompañado de aperitivos y música. Los invitados pudieron descubrir de cerca el nuevo Polestar 5 mientras compartían impresiones y conversaciones en una velada que también propició el encuentro entre empresarios, clientes y representantes del entorno empresarial malagueño.

El Polestar Space Málaga, ubicado en la calle Horacio Quiroga y gestionado por Grupo Vypsa, ofrece una experiencia de compra personalizada, alejada del concepto tradicional de concesionario. Los visitantes pueden conocer los modelos con tranquilidad, explorar sus distintas configuraciones y solicitar pruebas de conducción, con el asesoramiento del equipo de Polestar durante todo el proceso. La atención individual y la posibilidad de descubrir el vehículo al volante son parte fundamental de la experiencia que la marca propone a sus clientes.

El concesionario ofrece pruebas de conducción con cita previa en la calle Horacio Quiroga, 27.

Más información: www.vypsa.es/polestar.