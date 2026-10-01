Fundación Unicaja homenajea al economista Enrique Fuentes Quintana con un libro sobre su pensamiento

Fundación Unicaja ha publicado el libro ‘Enrique Fuentes Quintana In Memoriam, en el centenario de su nacimiento’, que propone un acercamiento a la figura y al legado del profesor y su decisiva contribución a la modernización de la economía española.

En el acto de presentación han participado el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, así como algunos autores de la publicación: el presidente de la Fundación Unicaja y catedrático de Hacienda Pública José M. Domínguez, el catedrático de Economía Aplicada Miguel González, el catedrático de Economía Manuel Martín, y el catedrático de Hacienda Pública Braulio Medel.

La obra, editada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación, reúne las conferencias de profesores, investigadores y expertos de diversas disciplinas en la jornada en torno a Enrique Fuentes Quintana organizada por la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía en 2024. En ella se analizaron aspectos que entroncan con las aportaciones del profesor, como la política económica, la reforma fiscal, el pensamiento económico, el sistema financiero, el desarrollo sostenible, la equidad social, la gestión de recursos y la interacción entre el ser humano y su entorno.

Así, el libro recoge las intervenciones de Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía; Braulio Medel, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga; Carmen Vargas, vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización de la Universidad de Sevilla; Francisco Javier Lasarte, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide; José Carlos Gómez, exconsejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; José M. Domínguez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga; Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares; Manuel Martín, catedrático de Economía de la Universidad de Granada; Miguel González, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada; Rocío Sánchez, profesora de la Universidad de Sevilla, y Victorio Valle, catedrático de Hacienda Pública de la UNED.

El libro también recoge el texto original del seminario que el profesor Enrique Fuentes Quintana dirigió en 1948 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Una figura clave en la historia de España

Economista, profesor universitario y político, Enrique Fuentes Quintana es una de las figuras más influyentes en la modernización económica de España. Tuvo un papel decisivo en la transformación de la economía durante la Transición. Como arquitecto de los Pactos de la Moncloa en 1977 logró articular un acuerdo histórico entre fuerzas políticas y sociales para frenar la inflación, ordenar las finanzas públicas y sentar las bases de una economía más abierta y moderna.

Desde la universidad y las instituciones defendió una visión estructural de la economía, apostando por reformas profundas y sostenidas en el tiempo. Contribuyó a consolidar el pensamiento económico en España, formando generaciones de economistas y promoviendo el debate desde publicaciones como Información Comercial Española.

Convencido europeísta, Fuentes Quintana entendió que el futuro económico de España pasaba por su plena integración en Europa. Gracias a su mirada de largo plazo y a su rigor intelectual, su legado sigue siendo un referente para comprender cómo se construyó la economía nacional contemporánea.

Enrique Fuentes Quintana, que ejerció, entre otros, la vicepresidencia de Asuntos Económicos, fue una figura clave en tres de los procesos más determinantes en la consolidación de la democracia: la transformación del régimen fiscal, la convergencia con la Unión Europea y la reformulación del valor socioeconómico de las antiguas cajas de ahorro.

Compromiso con la literatura y el mundo editorial

Fundación Unicaja promueve la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones. El sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados. El catálogo y librería virtual están disponibles en https://libreria.fundacionunicaja.com/.

Asimismo, la Fundación es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos ‘Juvencio Maeztu’ y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo a premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, organiza encuentros con autores y otras actividades de fomento a la lectura.