Fundación Unicaja eleva a 3 millones de euros la dotación de su convocatoria de proyectos sociales y medioambientales

Fundación Unicaja eleva a 3 millones de euros la dotación de su nueva convocatoria de proyectos sociales y medioambientales para 2027. Desde hoy y hasta el próximo 4 de diciembre, las entidades pueden presentar sus solicitudes en la web www.fundacionunicaja.com/convocatorias.

La directora de la División de Actividades de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y la responsable de Acción Social e Investigación de la institución, Ana Cabrera, han dado a conocer hoy las bases de la convocatoria.

Esta nueva edición reafirma el compromiso de la Fundación con el progreso social y la protección del medio ambiente, incrementando su dotación presupuestaria y pasando de los 2 millones de euros de la convocatoria de 2026 a los 3 millones previstos para 2027. Así, se destinarán 1,5 millones de euros a proyectos sociales, dirigidos a colectivos como la infancia y la juventud, los mayores, las personas con discapacidad o las que sufren alguna enfermedad, y otros 1,5 millones de euros a proyectos medioambientales para la preservación de la biodiversidad, la educación, sensibilización e implicación comunitaria en materia de sostenibilidad.

Fruto de la convocatoria de este 2026 la Fundación está respaldando 36 proyectos sociales y medioambientales que benefician a cerca de 125.000 personas.

Bases de la convocatoria 2027

La convocatoria se dirige a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro (acción social) y entidades tanto públicas como privadas (medio ambiente) que desarrollen proyectos en el ámbito territorial de Andalucía y la provincia de Ciudad Real (a excepción de los proyectos de cooperación internacional).

La convocatoria de acción social valorará especialmente aquellos proyectos que se enmarquen en los nuevos programas sociales creados por la Fundación: VidaActiva! (para mejorar la calidad de vida y la inclusión de las personas mayores), VidaPlena! (para el desarrollo de la infancia y la juventud), VidaAutonóma! (para la eliminación de barreras que dificulten la igualdad de oportunidades) y VidaDigna! (para prevenir y reducir la pobreza y la exclusión).

La convocatoria de medio ambiente pondrá el foco en desafíos tan relevantes como las consecuencias medioambientales del cambio climático, la lucha contra la contaminación y degradación ambiental, y la protección de especies en peligro de extinción. Se respaldarán intervenciones que, por un lado, preserven y restauren la biodiversidad y el patrimonio natural de Andalucía y la provincia de Ciudad Real y, por otro, contribuyan a educar y sensibilizar a la población en el respeto al entorno natural.

En cada una de las convocatorias se considerarán proyectos de importes comprendidos entre los 10.000 y 100.000 euros. Cada entidad podrá presentar una única propuesta a cada convocatoria, que deberá ejecutar en un plazo máximo de doce meses. El periodo de solicitudes está abierto del 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2026. Las entidades interesadas pueden presentarlas y consultar las bases en la web www.fundacionunicaja.com/convocatorias.