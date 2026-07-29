La familia del fiscal Luis Portero siente "un sabor agridulce" tras revocar el tercer grado a Olarra Guridi, condenado su asesinato y el de Martín Carpena

La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado al etarra Olarra Guridi, jefe del Comando Andalucía, que organizó el asesinato al fiscal granadino Luis Portero y concejal popular malagueño José María Martín Carpena. Tras la decisión de la audiencia, Daniel Portero, hijo del fiscal, pide que las víctimas también puedan recurrir los terceros grados a los terroristas, ya que en la actualidad depende solo de la solicitud de la Fiscalía.

Es el caso, tal y como denuncia, de los dos miembros de ETA condenados como autores materiales de los asesinatos de su padre y Martín Carpena, que sí disfrutan actualmente del tercer grado, una situación que no pudo ser recurrida al no presentar oposición la Fiscalía.