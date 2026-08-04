Elisa Pérez de Siles se marcha del Ayuntamiento de Málaga y deja la política

Elisa Pérez de Siles, primera teniente alcalde, concejala de Comercio y portavoz del equipo de gobierno, se marcha del Ayuntamiento de Málaga y ha anunciado que deja la política. La noticia se conocía a primera hora de esta mañana y posteriormente, ha sido la propia dirigente la encargada de confirmarla.

De esta forma, la número dos del Consistorio renunciará a su acta de concejal en el próximo mes de septiembre –ya que agosto es inhábil-, previsiblemente en un pleno extraordinario. La propia Pérez de Siles ha confirmado que se marcha a desempeñar otras labores profesionales y que ha sido una decisión meditada, que toma por motivos personales y profesionales, para retomar su arraigo con la sastrería, oficio familiar del que retoma el testigo.

Con esto deja atrás una amplia trayectoria política en el Ayuntamiento de Málaga, que se remonta al año 2008, cuando entró como directora del distrito de Campanillas.