Elecciones generales 29-N: estas son las reacciones al adelanto electoral en Málaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Este adelanto electoral ha despertado reacciones políticas e institucionales a todos los niveles que no se han hecho esperar en la provincia de Málaga.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha pasado hoy por los micrófonos de Más de uno Málaga. En su visita, ha celebrado el anuncio ya que considera que es una buena noticia para la provincia. Critica Salado la gestión e inversión del Ejecutivo y asegura que Málaga es una provincia que viene sufriendo a lo largo de estos ocho años un "castigo sistemático" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Reacciones de los partidos políticos

La presidenta del PP de Málaga - y candidata a la reelección en las primarias populares- Patricia Navarro, asegura que este adelanto electoral es una oportunidad para la democracia tras una "legislatura fallida". La popular también ha reprochado el abandono inversor a esta provincia y ha subrayado que esta convocatoria electoral “abre la puerta a que se conforme un Gobierno con sentido de Estado y que trate con equidad a todos los territorios”.

Desde el PSOE, apoyan este adelanto electoral . Su secretario provincial, Josele Aguilar ha asegurado que los socialistas afrontan la convocatoria fortaleza y determinación. Aguilar plantea estos comicios con la vivienda como principal protagonista y destaca que las próximas elecciones son "una elección clara entre dos modelos de país". Ha advertido de "la importancia de la decisión que tendrán que tomar los ciudadanos el próximo 29 de noviembre"

Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha señalado que la convocatoria de elecciones generales "es una oportunidad para que la mayoría social que reclama el derecho a la vivienda se traduzca en una mayoría parlamentaria capaz de hacer frente a la especulación y al rentismo y de impulsar medidas valientes que garanticen el acceso a la vivienda como un derecho".