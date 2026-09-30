Diego Gallegos se une a Luis Veira en una nueva sesión de “A Cuatro Manos”

Desde Árbore da Veira, restaurante de Veira, con una Estrella MICHELIN y dos soles repsol, el chef gallego lleva a la mesa una cocina con el Atlántico como eje, donde el recetario viaja entre mar y montaña, para darnos una combinación de sabores única.

La velada se articula a través de un menú en el que ambos cocineros aportan platos con técnicas diversas, pero que se integran en una propuesta coherente, donde cada pase encaja en un mismo relato. Diego Gallegos ha presentado un steak tartar de vaca madurada, afinado con grasa txuela, huevas y trufa de temporada; un salmón semicurado con crema de huevas al oloroso, en un equilibrio preciso entre sal y vino; y ha culminado con su particular Selva Negra.

Por su parte, Luis Veira lleva a la mesa su reconocida combinación de mar y montaña con una zamburiña perfumada con hierbas del Monte de San Pedro, huevas de trucha y anguila ahumada; un mollete de gallo de corral que enlaza tierra y océano con percebes, cigalas y minchas; y cierra con una milhoja de vainilla de Tahití y chocolate.

Germán Carrizo toma el revelo en el “A Cuatro Manos” de Octubre

La próxima edición que se celebrará el próximo 30 de octubre, Gallegos se unirá a Germán Carrizo, Chef y Cocreador de FIERRO, restaurante valenciano con una estrella MICHELÍN y dos Soles Repsol.

Carrizo propone una nueva forma de entender la cocina mediterránea, con una identidad construida alrededor del fuego, el calor del hierro, el humo y la acidez. Una propuesta que combina sabores vinculados al territorio y a la memoria de la infancia, especialmente de la Albufera, y cuyo posicionamiento conecta de manera natural con el espíritu de Gallegos.

Más allá de FIERRO, Carrizo lidera distintos proyectos desde el grupo Tándem Gastronómico, entre ellos una asesoría gastronómica con presencia internacional. Además, desde 2022 es embajador de Marca País Argentina.

Con iniciativas como A Cuatro Manos, Higuerón Resort reafirma su apuesta por experiencias gastronómicas de alto nivel, integradas en un entorno privilegiado y alineadas con una visión de lujo contemporáneo y responsable.