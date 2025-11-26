SUCESO

Cuatro fallecidos de una misma familia tras un posible escape de gas en una vivienda en Torrox

El Ayuntamiento de Torrox ha decretado tres días de luto oficial y a las diez de esta mañana se guardará un minuto de silencio

Agencias | Vicente Martínez

Málaga |

Cuatro fallecidos de una misma familia tras un posible escape de gas en una vivienda en Torrox
Cuatro fallecidos de una misma familia tras un posible escape de gas en una vivienda en Torrox | Alex Zea - Europa Press

Todos los miembros de una familia han fallecido por inhalación de gas mientras dormían. Han fallecido los padres, de 53 y 38 años; y sus dos hijos, de 19 y 17. Todo apunta a que el origen estaría en una mala combustión en una caldera o un calentador, lo que habría provocado un escape de monóxido de carbono. De hecho, los bomberos fueron alertados ayer sobre las 3 y media de la tarde por un fuerte olor a gas y, cuando accedieron a la vivienda, encontraron a todos los miembros de la familia muertos en el suelo.

Era una familia muy querida en Torrox. Originarios de marruecos y, aunque llevaban apenas 3 años residiendo en el piso en el que ayer fallecieron, el padre llegó a la localidad hace dos décadas, desde entonces trabaja en la agricultura, mientras que la madre era traductora y profesora de árabe. Por su parte, los dos hermanos jugaban al fútbol; el menor militaba en el juvenil del Club Deportivo Torrox.

El Ayuntamiento de Torrox ha decretado tres días de luto oficial y a las diez de esta mañana, se guardará un minuto de silencio. El consistorio ya trabaja con la embajada de Marruecos para la repatriación de los cuerpos

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer