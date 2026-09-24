CONSTRUCCIÓN

Cordia completa la comercialización del 100% de Jade Tower y consolida su apuesta por el mercado español

Cordia ha completado la comercialización de Jade Tower, su primer proyecto residencial en España. La promotora ha reservado las dos últimas viviendas disponibles del exclusivo complejo ubicado en Fuengirola, en pleno corazón de la Costa del Sol, culminando así con éxito la venta del 100% de sus 116 apartamentos y áticos de lujo

Isabel Naranjo

Malaga |

Jade Tower ha supuesto la carta de presentación de Cordia en el mercado residencial español y se ha consolidado como un referente de viviendas premium, innovación y calidad constructiva. Situado a escasos 100 metros de la playa, el residencial combina una ubicación privilegiada con altas prestaciones, amplias zonas comunes y soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida de sus residentes.

“Jade Tower demuestra la capacidad de Cordia para desarrollar proyectos residenciales diferenciales en mercados altamente competitivos. España es un país estratégico para nuestro crecimiento y estamos muy satisfechos con la evolución de nuestro primer proyecto”, ha afirmado Mauricio Mesa, presidente del consejo de Cordia en España y Rumanía.

En este sentido, ha asegurado que la ambición de la compañía es “seguir creciendo en el mercado español, combinando nuestra experiencia internacional con una propuesta residencial basada en la calidad, la sostenibilidad y la creación de valor a largo plazo”.

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