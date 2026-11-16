El Consulado Honorario de Moldavia en Andalucía refuerza en Chisinau los vínculos institucionales y empresariales entre ambos territoriales

El Consulado Honorario de la República de Moldavia en Andalucía ha participado en el encuentro internacional de cónsules moldavos celebrado en Chisinau, capital del país, una cita que ha reunido a representantes consulares de Moldavia de diferentes partes del mundo con el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales, diplomáticas y económicas con sus respectivos territorios.

El cónsul honorario de Moldavia en Andalucía, Patricio Baeza, ha formado parte de esta reunión diplimática, en el que ha tenido la oportunidad de mantener diferentes encuentros con destacadas autoridades del Gobierno moldavo, entre ellas el ministro de Asuntos Exteriores, Mihai Popșoi, y el primer ministro, Vasile Tofan, además de otros representantes institucionales.

Durante estos encuentros, Baeza ha trasladado el trabajo que se viene desarrollando desde el Consulado Honorario en Andalucía para acercar ambas regiones, impulsar nuevas oportunidades de cooperación y consolidar unas relaciones que tienen en el ámbito empresarial y comercial uno de sus principales potenciales de crecimiento.

En este sentido, el Consulado está trabajando para facilitar el contacto entre empresas andaluzas y moldavas, promover el intercambio comercial y abrir nuevas vías de colaboración e inversión, especialmente en sectores estratégicos como el agroalimentario, el tecnológico y la innovación.

Málaga, punto de encuentro para impulsar las relaciones comerciales

Esta labor de acercamiento institucional y empresarial tiene también su reflejo en las iniciativas desarrolladas en Málaga y su provincia, donde la Embajada de Moldavia en España ha participado en distintos encuentros y escenarios vinculados a la actividad económica y al tejido empresarial malagueño.

El embajador de Moldavia en España, Eugeniu Revenco, junto a una delegación comercial y el Consulado Honorario de Moldavia en Andalucía, ha mantenido reuniones de trabajo con empresas malagueñas para identificar oportunidades de negocio, impulsar acuerdos comerciales y generar nuevas sinergias entre ambos territorios.

Moldavia representa un mercado con importantes posibilidades para las empresas andaluzas, tanto para la exportación de productos y servicios españoles como para el desarrollo de proyectos de inversión en el país. Entre los sectores con mayor proyección destacan el agroalimentario y el tecnológico, dos ámbitos en los que la República de Moldavia está desarrollando importantes iniciativas de modernización y crecimiento.

El cónsul honorario de Moldavia en Andalucía, Patricio Baeza, ha querido expresar su agradecimiento por la confianza depositada en su persona para representar a la República de Moldavia en Andalucía, una responsabilidad que asume con el compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos territorios.

«Quiero agradecer profundamente la confianza que se ha depositado en mí para representar a la República de Moldavia en Andalucía. Es un honor y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad que afronto con la ilusión de seguir construyendo puentes entre dos territorios que tienen mucho que ofrecerse mutuamente», ha señalado.

Baeza ha destacado también la importancia de este encuentro internacional en Chisinau, que ha permitido compartir experiencias con otros representantes consulares y trasladar directamente a las principales autoridades moldavas las iniciativas que se están desarrollando desde Andalucía.

«Andalucía y Moldavia tienen ante sí importantes oportunidades de colaboración. Nuestro objetivo es que las relaciones institucionales se traduzcan también en proyectos empresariales concretos, en nuevas oportunidades de negocio, inversión y empleo. Queremos que las empresas andaluzas conozcan mejor Moldavia y que las compañías moldavas encuentren en Andalucía un territorio de referencia para crecer y establecer alianzas», ha añadido.

El Consulado Honorario de Moldavia en Andalucía continuará trabajando para consolidar estos vínculos, favorecer el intercambio empresarial y contribuir a que las relaciones entre ambos territorios se traduzcan en nuevas iniciativas de cooperación, desarrollo económico y generación de oportunidades.