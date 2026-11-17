La Fundación Secretariado Gitano (FSG) lanza la campaña de sensibilización GRANDES con la que quiere mostrar los efectos de la educación para el futuro de niñas y niños gitanos, poniendo el foco en su gran potencial e inspirar a las familias gitanas para impulsar la educación.

Con el objetivo de acercar la campaña a las familias, GRANDES se ha presentado en su tercera parada en la ciudad de Málaga, con una experiencia única y la participación de más de 200 personas gitanas en el Centro Ciudadano Valle Inclán de Palma-Palmilla. El acto incluía la instalación de una lona de gran formato de 4 metros de altura, en la que se proyectaba la sombra agigantada de los niños por el efecto de un potente foco de luz, acompañada de su aspiración profesional (profesor/a, informático/a, policía... ). Esa sombra es el reflejo simbólico de su potencial, de todo lo que pueden llegar a ser en el futuro si continúan sus estudios.

Cada chaval recibió una fotografía digital con su sombra para que las familias recuerden el sueño que pueden cumplir, una pieza además viralizable.“Grandes”, el potencial único y el talento de niños y niñas gitanos“Hazle ser todo lo grande que puede ser" es el mensaje inspirador de GRANDES. Frente a la falta de oportunidades que tuvieron muchos padres y madres, busca sensibilizar y concienciar a las familias de la importancia que tiene la educación como palanca de progreso. Juan Reyes Campos, director autonómico de la Fundación Secretariado Gitano –Andalucía, explicaba así el sentido de la campaña a las familias congregadas: "Cada niña y niño tiene un talento y un potencial único; y necesita, entre otros factores, el apoyo incondicional de su familia. GRANDES es una llamada a la acción para imaginar el mañana que podemos construir juntos, para visualizar a vuestros hijos e hijas en la profesión que ellos y ellas quieran elegir. A la sociedad le toca remover obstáculos para que vuestros hijos e hijas tengan las mismas oportunidades que cualquiera; y a vosotros, impulsarles para que alcancen sus sueños".

A este evento en Málaga, como tercera parada de la Gira 2026 de GRANDES, asistieron, e, representantes de diferentes administraciones, entre otros, Paco Pomares, teniente alcalde

número 7 y concejal de Vivienda y Representación Urbana; el presidente de la Junta de Distrito número 5 de Palma-Palmilla, que acudió también en representación del alcalde de Málaga; y otros miembros de la corporación municipal, como Rosa del Mar Rodríguez, concejala del Ayuntamiento de Málaga por el Grupo Municipal Socialista, así como otros responsables técnicos de diversas áreas y representantes de entidades del tercer sector.

La campaña cuenta también con un póster en papel, piezas para redes sociales y el espacio online de referencia o microsite es: www.gitanos.org/grandesLa campaña está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del programa IgualTrato. Ha contado con la agencia de publicidad Sra. Rushmore para su desarrollo creativo.

Tras un trabajo de incidencia y sensibilización con los poderes públicos con las presentaciones del Estudio La situación educativa del alumnado gitano en España (FSG, 2023), y campañascomo “La no vuelta al cole” y “El Cero 8”, ahora es el momento de dirigirse específicamente a las familias gitanas, como uno de los agentes clave en la trayectoria educativa del alumnado. Según el citado Estudio las familias gitanas consideran que la educación es una oportunidad clave para la mejora personal, económica y social. Para el 80,8% de los hogares gitanos, los estudios son importantes y destacan como principales beneficios: acceder a un mejor empleo (84,1%); estar preparado para la vida (58,7%), ampliar conocimientos (39,4) y obtener prestigio y reconocimiento social (35,8%).

Sin embargo, sus expectativas se van debilitando debido a las múltiples barreras que tienen que sortear (pobreza, discriminación, falta de oportunidades, ausencia de referentes, segregación, brecha digital…). El 34,2% de los hogares gitanos desea que los menores lleguen a cursar estudios universitarios; sin embargo, un 29,8% no espera que se supere la educación secundaria obligatoria.

La Gira 2026 de GRANDES recorre cinco ciudades: Salamanca (12 de noviembre), Alcázar de San Juan (Ciudad Real, 14 de noviembre), Málaga (16 de noviembre), Valencia (18 de noviembre) y Madrid, donde tendrá lugar el cierre estatal el 24 de noviembre.