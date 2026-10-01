La Cámara de Comercio de Málaga celebra su Comité Ejecutivo en el Puerto de Málaga para reforzar la conexión con el tejido empresarial

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga ha celebrado este miércoles una nueva sesión de su Comité Ejecutivo en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Málaga, en el marco de la apuesta de la institución por acercar su actividad al conjunto del territorio y mantener un contacto directo con los distintos sectores que conforman el tejido empresarial de la provincia.

La reunión ha estado encabezada por el presidente de la Cámara, José Carlos Escribano, y ha contado con la participación de los presidentes de las distintas Comisiones camerales y responsables de la institución.

Una vez finalizada la sesión del Comité, se ha celebrado un encuentro con empresarios, en el que también ha participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio Basabe, quien ha destacado "la estrecha colaboración que el Puerto de Málaga mantiene desde hace años con la Cámara de Comercio para impulsar la actividad exportadora de las empresas que operan en el entorno portuario".

En la reunión se han presentado los principales servicios y programas que la Cámara de Comercio de Málaga pone a disposición de las empresas en ámbitos como el comercio exterior y el turismo, el empleo, la formación, el emprendimiento y la competitividad.

Este encuentro ha permitido además favorecer el diálogo directo con el empresariado y conocer sus necesidades e inquietudes, reforzando la vocación de la Cámara de estar presente en los distintos espacios en los que se desarrolla la actividad económica de la provincia.

Durante la jornada, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, ha puesto en valor la importancia estratégica del Puerto de Málaga para la economía provincial y ha destacado la necesidad de seguir generando espacios de colaboración entre las empresas, las instituciones y los diferentes agentes vinculados a la actividad portuaria.

La celebración del Comité Ejecutivo en el Puerto se enmarca asimismo en la línea de trabajo de la Cámara para acercar la institución al territorio, trasladando parte de su actividad a espacios y municipios de la provincia y favoreciendo un mayor conocimiento de las necesidades específicas de cada ámbito empresarial.

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, ha destacado que “el Puerto de Málaga es una infraestructura estratégica para nuestra economía y un elemento fundamental para la internacionalización de nuestras empresas”.

Escribano ha subrayado además que la apuesta por la provincialización de la institución cameral “pasa por estar presentes allí donde está la actividad económica, generar espacios de encuentro y trabajar conjuntamente con empresas, instituciones y entidades”. “Queremos que la Cámara sea una institución cada vez más cercana y útil, capaz de acompañar a las empresas de toda la provincia en sus procesos de crecimiento, competitividad e internacionalización”, ha concluido.

Tras el encuentro con los empresarios, los miembros de la Cámara han realizado una visita a la Terminal de Contenedores y Vehículos, gestionada por Noatum Terminal Málaga, conociendo de primera mano las instalaciones y su actividad.

Con esta nueva sesión fuera de su sede habitual, la Cámara de Comercio de Málaga reafirma su compromiso con una institución cercana, abierta y conectada con el territorio, fortaleciendo las relaciones con empresas, administraciones y entidades que contribuyen al desarrollo económico y social de Málaga