Bronco pleno en DIputación... pero Cassá sale indemne y mantiene sus atribuciones

Cs' habla de "situación muy complicada" y PP dice que "este equipo de gobierno está satisfecho con la incorporación" del edil no adscrito

Pleno muy caliente, el de ayer en Diputación, con un hombre, Juan Cassá, como protagonista inesperado… al menos hace unos meses. Su salida a los no adscritos y el acuerdo del PP en Diputación para que mantenga la portavocía del gobierno provincial no han gustado a Ciudadanos, que le llama transfuga y le pide el acta… y el sillón. Para el vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, Cassá no puede seguir en la institución; el PSOE tacha la situación de "despropósito",y la portavoz provincial de Adelante, Teresa Sánchez, ha dicho que se ha asistido al debate público de "una crisis abierta" tanto en Cs como en el PP.