Piden cesar al gerente de SMASSA por irregularidades

El Partido Socialista del consistorio malagueño lleva a pleno una moción relativa a las irregularidades detectadas en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (SMASSA) tanto en la construcción del parking Pío Baroja como en el techado de las pistas del Colegio Valle Inclán. Reclama el PSOE una Comisión de Investigación en el consistorio, facilitar toda la información al respecto a la Policía Nacional y apartar cautelarmente de sus funciones al gerente y al técnico de SMASSA hasta que finalicen las investigaciones.

Daniel Pérez, portavoz socialista, acusa al alcalde, Francisco de la Torre de mentir en esta causa. Pérez dice que el alcalde tenía conocimiento de la declaración ante la Policía Nacional de la edil de Movilidad, Trinidad Hernández y del gerente de SMASSA, Manuel Díaz. "El señor Díaz Guirado estuvo en la alcaldía del Ayuntamiento de Málaga, ¿con quién se reunió? Lo tiene que decir el alcalde. De la Torre sabía que su gerente y su edil habían testificado ante la Policía Nacional".

Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha señalado que él no tenía conocimiento de que Hernández y Díaz fueron a declarar, y ha remitido a la nota informativa que desde SMASSA se emitía en la jornada de ayer. "Como dije ayer, no tenía información de este tema. Yo puedo decirle que no cite en la jornada de ayer a Manolo Díaz".

Rechaza el primer edil que se hayan producido mordidas con los contratos y dice que la afirmación realizada por los socialistas es querellable. "Puede haber irregularidades administrativas, pero en absoluto nada que pueda haber repercutido en un sobre coste que hayan tenido que soportar los malagueños".

En estos momentos hay dos causas abiertas: una en el juzgado 3 con la denuncia por acoso laboral de Manuel Diaz sobre una trabajadora y otra en el juzgado 7 con la falsificación de la documentación técnica de la empresa.

Las reacciones han llegado de otros grupos políticos. Con Málaga señala que la forma de actuar genera muchas dudas y se preguntan a quién están tapando. La confluencia de izquierda pide el cese del gerente. Desde VOX Málaga han manifestado que apoyarán la creación de una comisión de investigación, pero no mostrarán su apoyo para que se aparte al gerente.