BRISA lanza una nueva e ilusionante propuesta: Brisa en tu Pueblo, un proyecto largamente ansiado que nace con el objetivo de llevar la cultura por toda la provincia de Málaga, dinamizando sus municipios y acercando propuestas musicales de calidad de manera gratuita. La iniciativa apuesta de nuevo por dar voz y escenario al talento local y emergente, al tiempo que lleva a reconocidos artistas a todos los rincones de la provincia, con una programación abierta y gratuita que convierte los espacios públicos en puntos de encuentro para la música, la convivencia y la participación cultural.

La primera cita será en Benalmádena los próximos días 5 y 6 de diciembre, con una programación que llenará de música el centro de Benalmádena Pueblo durante todo el fin de semana. Los conciertos se distribuirán en tres escenarios del centro histórico: la Plaza de España, popularmente conocida como Plaza de la Niña; la Plaza de las Tres Culturas y el Parque Huerta Los Limoneros, que acogerán un atractivo cartel con artistas consolidados, nuevas voces y proyectos vinculados a la escena musical local. Todos los conciertos serán gratuitos y se desarrollarán sábado y domingo, de 12:30 a 19:30 horas.

Una docena de propuestas musicales

Brisa en tu Pueblo Benalmádena reunirá doce nombres que abarcan diferentes sensibilidades y estilos de la actual escena musical. Desde las propuestas de autor y el pop alternativo hasta los sonidos más actuales y las sesiones de DJ, la programación busca ofrecer una experiencia abierta a públicos diversos y dar visibilidad a proyectos musicales con personalidad propia.

La cantautora madrileña Travis Birds será una de las grandes protagonistas de la jornada del sábado en la Plaza de la Niña. La compositora destaca por su voz desgarrada, sus letras intimistas y una fusión de géneros que va del folk y la canción de autor hasta el rock y la música urbana.

Otro de los grandes nombres del día 5 será Alice Wonder, una de las artistas más singulares del indie nacional. Su propuesta mezcla sensibilidad, intensidad y sonidos que conectan el pop alternativo con el soul y la electrónica. Junto a este tándem mágico, se podrá disfrutar de la banda madrileña de indie-rock Fontán. En el escenario del Parque Huerta Los Limoneros, emergerá la voz de la malagueña Yolán Postigo y en la Plaza de las Tres Culturas actuará la banda de Churriana Buenos Vientos, la cual intercala temas propios con un directo tributo al pop-rock y al indie. El ambiente musical estará aderezado además con Jil Jilala DJ y Kaya DJ.

El domingo será el turno de Pol 314 y su pop personal y pegadizo. Sus canciones van del intimismo al nervio épico, donde las melodías tristes se engarzan con temas saltarines y efervescentes. Junto al madrileño, en la Plaza de La Niña, actuará Lavanda, grupo de indie-rock malagueño que combina intensidad instrumental y sensibilidad emocional, y la conocida banda tributo 90 Roll. El Parque Huerta Los Limoneros descubrirá a su vez el proyecto alternativo de Pampa Waihi, mientras que el escenario de la Plaza de las Tres Culturas verá el pop ‘roto’ de la cantante, compositora, guitarrista e ilustradora Candela Gómez. Las célebres sesiones de Jil Jilala DJ y Kaya DJ acompañarán el ambiente festivo y musical de la jornada dominical.

Respaldo cultural y social

Brisa en tu Pueblo Benalmádena cuenta con el patrocinio de Cervezas Victoria, la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB) y el apoyo de la Asociación de Músicos de Benalmádena ‘Sol y Música’. Esta última entidad trabaja en favor de la cultura y de los músicos del municipio, impulsando la actividad de las formaciones locales y promoviendo oportunidades para el desarrollo de la escena 0musical de Benalmádena. Su labor incluye iniciativas dirigidas a facilitar espacios de ensayo para bandas jóvenes y fomentar la presencia de los grupos locales en la programación creativa de la localidad.

La colaboración entre BRISA, las entidades participantes y el tejido local refuerza el carácter abierto y participativo de esta iniciativa, que aspira a consolidarse como una nueva oportunidad para disfrutar de la música, descubrir artistas y dinamizar los municipios.

Música, cultura y dinamización

Brisa en tu Pueblo Benalmádena representa una apuesta de BRISA por acercar la cultura a los espacios cotidianos y favorecer el encuentro entre vecinos, visitantes, músicos y tejido comercial. La celebración de conciertos gratuitos permitirá disfrutar de la música mientras se descubre el patrimonio urbano y la oferta de ocio y restauración de estas localidades malagueñas.

El proyecto se enmarca en la vocación de BRISA de contribuir a la dinamización cultural y social de la provincia de Málaga, generando oportunidades para los artistas y acercando propuestas musicales diversas a nuevos públicos. La gratuidad de todas las actuaciones constituye uno de los pilares de la iniciativa, con el propósito de facilitar el acceso a la cultura y convertir la música en directo en una experiencia compartida.