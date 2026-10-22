El Ayuntamiento de Campillos homenajea a Jeremy Reuvers por su título europeo de karting

El Ayuntamiento de Campillos homenajeó este martes al piloto campillero de karting Jeremy Reuvers, flamante campeón en categoría sénior de la Rotax Max Challenge Euro Trophy, conquista con la que coloca a Campillos en lo más alto del karting continental. El acto reunió en el salón de plenos al alcalde, Daniel Gómez; al concejal de Deportes, Miguel Cortés; a otros integrantes del equipo de gobierno y a familiares del joven piloto.

Reuvers se proclamó campeón de Europa de la Rotax en la cuarta y última prueba de la competición, disputada en el circuito internacional Steel Ring de Trinec, en la República Checa. El campillero ha liderado la clasificación durante todo el año y acabó rubricando su superioridad en la carrera final.

Este título continental le otorga, además, billete para correr las series mundiales (Rotax Max Challenge Grand Finals) que se disputarán en Portimao, Portugal, del 7 al 14 de noviembre.

"Estamos aquí para reconocer a una persona que está llevando el nombre de Campillos por todo el mundo y lo está dejando en lo más alto. En nombre del pueblo de Campillos y de todo el Ayuntamiento, le doy la enhorabuena por ser campeón del campeonato Rotax Max Challenge Euro Trophy", declaró el alcalde.

Asimismo, Gómez destacó que es todo un orgullo y honor tener a jóvenes como él, que son promesas y que se han convertido en embajadores del municipio en muchos rincones del mundo. Un mensaje de felicitación y agradecimiento que también hizo propio el edil de Deportes.

"Quiero dar las gracias por este reconocimiento y anunciar que siempre voy a llevar a Campillos a lo más alto y a todos los campeonatos y carreras que ganemos", explicó el joven piloto.

En cuanto al balance del campeonato, Reuvers detalló que empezaron fuerte en Cremona, Italia, pero con un poco de mala suerte, donde tuvieron un mal resultado que casi les cuesta el título. En Wackersdorf, Alemania, rindieron a un gran nivel y consiguieron ganar la prueba, mientras que en Genk, Bélgica, también ganaron todo menos la prefinal y la final, en las que quedaron segundos. "La última ronda fue complicada porque no teníamos el mismo ritmo que en las otras dos pruebas, pero al final, con constancia, nos acabamos llevando la victoria", señaló.

Por su parte, Martin Reuvers, padre y mecánico del piloto campeón, quiso agradecer al Ayuntamiento la difusión que da a este deporte que es menos conocido: "Al principio, en Campillos no se sabía lo que era un kart y 21 años después tenemos un circuito que es referente en Europa y me atrevo a decir que también a nivel mundial".

"Cuando nació Jeremy pensamos que no lo íbamos a meter en el karting, pero bueno, no hemos tenido otra y se ha metido él solo, así que toca apoyarlo. Estamos muy orgullosos de él y seguiremos dándole la oportunidad de que siga creciendo como deportista tanto profesional como personalmente. Jeremy está en este momento dispuesto a luchar por conseguir el título mundial y ojalá volvamos aquí para reconocer todo su esfuerzo y celebrarlo entre todos. Además, seguiremos con el compromiso de llevar el nombre de Campillos por el mundo", finalizó.