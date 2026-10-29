Avanzan en la recuperación de la Ruta de los Viajeros Románticos

Avanzan a buen ritmo los trabajos enmarcados en el proyecto de recuperación de la Ruta de los Viajeros Románticos, una iniciativa promovida e impulsada por la Asociación de Municipios, Empresas e Instituciones del Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda de la Ruta de los Viajeros Románticos (ARUVIRO), y financiada por la Diputación Provincial de Málaga.

La recuperación y puesta en valor de este sendero, que utilizaban los viajeros románticos del siglo XIX para llegar a Ronda desde Gibraltar, cuenta con una inversión de 750.000 euros y se está realizando en un tramo de 58 kilómetros en la provincia de Málaga, desde El Secadero de Casares hasta Ronda.

Además del interés histórico y paisajístico de este itinerario para los amantes del senderismo y la bicicleta de montaña, la ruta podrá hacerse a caballo y será el primer sendero de la provincia homologado y señalizado por la Federación de Hípica. En la provincia de Málaga, su recorrido discurrirá por los municipios de Ronda, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá, Gaucín y Casares, y se pretende configurar como un nuevo foco que atraiga turismo a la comarca, contribuyendo a dinamizar la economía de los municipios por donde discurre.

Desde la Diputación de Málaga se explicó que “de los 58 kilómetros que del nuevo sendero, inicialmente tan sólo 10,6 son transitables y están señalizados. Del resto, hay 26 kilómetros que son transitables pero no están señalizados y los 21,4 restantes pertenecen a zona no transitable como itinerario de uso público, por lo que mediante este proyecto se está procediendo a su adecuación, señalización y homologación”.

Cristóbal Díaz, alcalde de Benalauría, uno de los municipios por los que discurre la ruta, ha valorado muy positivamente el proyecto de rehabilitación de este camino histórico y de abrevaderos y descansaderos que se encuentran a su paso, así como la futura puesta a disposición de los ciudadanos. El sendero cuenta con un tramo de 2 kilómetros en el término municipal de Benalauría, que atraviesa de sur a norte, donde se está adecuando un segmento de alrededor de un kilómetro, ya que el resto se encuentra transitable.

La Ruta de los Viajeros Románticos fue una de las grandes rutas literarias e históricas del sur de Europa. Tras la abolición de la Santa Inquisición y la apertura de fronteras, muchos románticos extranjeros no dudaron en viajar a España y recorrer en caravanas aquellos incipientes senderos turísticos. La mayoría de ellos llegaron por barco a la colonia británica y desde allí emprendían la marcha hacia Ronda. En esta ciudad tomaban la ruta que más les convenía para visitar otros enclaves de Andalucía o del resto del país. Aquellos viajeros románticos de los siglos XVIII y XIX querían conocer la idiosincrasia del pueblo español y visitar, entre otros lugares, los escenarios donde realistas y bandoleros libraron sus particulares batallas o los monumentos que dejaron los musulmanes en la Península Ibérica.

Richard Twiss, Henry Swinburne, Francis Carter, Joseph Townsend, Giuseppe Baretti, entre otros, fueron los pioneros de esta ruta, sin olvidar la contribución a la difusión de la misma que hicieron Próspero Mérimée, Teophile Gautier, Hans Christian Andersen, Lord Byron o Washington Irving. Hoy en día se conservan numerosos y detallados testimonios de aquellos viajeros románticos que se aventuraron a adentrarse en el corazón de Andalucía a través de esta ruta.