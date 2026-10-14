ASAJA Málaga denuncia que el precio al que se está pagando la aceituna de mesa Hojiblanca en Málaga no cubre los costes de producción

ASAJA Málaga alerta de la grave situación que atraviesan los productores de aceituna hojiblanca de verdeo ante la fuerte bajada de los precios que pretende imponer la industria, con cotizaciones que no permiten cubrir los costes de producción y que ponen en riesgo la rentabilidad de las explotaciones.

Según el estudio de costes publicado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), producir un kilo de aceituna hojiblanca de verdeo supone un coste aproximado de 0,75 euros. Sin embargo, en distintas zonas productoras se están registrando ofertas muy inferiores, en el entorno de 0,50 y amenazando con bajar a 0,40 euros por kilo, lo que evidencia el desequilibrio entre los costes que soportan los agricultores y los precios que reciben por su producción.

Desde ASAJA Málaga se considera que los datos de la campaña, tanto las existencias iniciales como el volumen de producción, no justifican una caída tan acusada de las cotizaciones ni las condiciones que pretende imponer la industria a los productores. El año pasado el precio medio rondó 1 euro y este año está a la mitad sin que se vean o prevean bajadas de precio en los lineales.

La organización agraria entiende que esta situación supone una demostración más de la ineficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria, que, lejos de ofrecer una protección efectiva al agricultor, termina generando un problema añadido. En circunstancias como las actuales, los productores para poder entregar su aceituna se ven obligados a firmar contratos en los que figura que se cubren sus costes de producción cuando, en realidad, los precios percibidos no alcanzan para sufragarlos.

Ante esta situación, ASAJA Málaga reclama a la Administración que intensifique los controles para garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente en lo relativo a los contratos de compraventa y los plazos de pago, y que actúe frente a las posibles irregularidades que puedan producirse de acuerdos conjuntos para bajar los precios. Ayer martes tuvimos una reunión con la consejería de agricultura para poner de manifiesto esta situación y que puedan actuar en consecuencia.

Asimismo, ASAJA Málaga está recopilando información para estudiar la presentación de posibles denuncias ante situaciones abusivas e insta a todos los agricultores que consideren vulnerados sus derechos a ponerse en contacto con la organización para informarles sobre la forma de denunciar esta situación. Para ello, recomienda conservar toda la documentación relacionada con las operaciones de venta, incluidos contratos, albaranes de entrega, liquidaciones y cualquier comunicación sobre los precios ofrecidos.

Lógicamente desde ASAJA animamos a los agricultores a llevar toda la aceituna que tengan de cupo en su cooperativa pues de lo contrario estas mismas van a tener que salir al mercado en inferioridad de condiciones pues no podrán competir con un industrial que ha comprado aceituna más barata.