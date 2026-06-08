Mitiga, startup que utiliza IA y supercomputación para mitigar los riesgos del cambio climático, ganadora de South Summit Madrid 2026

Durante los últimos tres días, Madrid se ha convertido en el epicentro mundial del emprendimiento, la innovación y la Inteligencia Artificial gracias a South Summit Madrid 2026. Coorganizado por IE University, ha concluido hoy su 15ª edición en La Nave con el anuncio de los proyectos ganadores de la Startup Competition.

La startup catalana Mitiga, procedente de Barcelona, se ha alzado como la gran ganadora de #SouthSummit26 gracias a su plataforma EarthScan, cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones a comprender y reducir los riesgos físicos asociados al cambio climático en un contexto marcado por la creciente frecuencia de fenómenos extremos.

La herramienta desarrollada por Mitiga combina supercomputación con Inteligencia Artificial y con modelos climáticos propios para proporcionar análisis precisos sobre la exposición de activos e infraestructuras, con lo que las empresas pueden tomar decisiones más certeras en materia de adaptación, inversión y mitigación.

Además, se ha hecho entrega de cuatro galardones más, correspondientes a la startup ‘Más Sostenible’, que ha recaído en la también barcelonesa Macadam; a la startup ‘Más Disruptiva’ para la madrileña Floatech; a la startup ‘Más Escalable’, que se ha llevado la argentina Wise CX, y a la startup con ‘Mejor Equipo’, que se va para Italia de la mano de Xplora.

Durante la entrega de galardones, María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit, ha querido dirigirse a todos los emprendedores con estas palabras: “Su Majestad el Rey Felipe VI tuvo la oportunidad de ver algunos de los pitches de los finalistas y se quedó impresionado con la calidad de los proyectos presentados. Todos vosotros sois los ganadores de esta edición. Gracias por participar y por contribuir a hacer crecer las startups, los fondos y, entre todos, una sociedad mejor”.

En la clausura también ha participado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, quien ha señalado que “Madrid cuenta ya con 2.100 startups, que facturan 3.500 millones de euros al año, y concentra el 63% de la inversión extranjera que llega a España. Desde 2017, el valor de nuestro ecosistema emprendedor se ha multiplicado por siete: es la mejor prueba de que en Madrid las ideas crecen”.

Por su parte Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente ejecutivo de IE University, ha señalado que “South Summit consolida su posición como un espacio imprescindible donde se articula el futuro del emprendimiento global. Hoy más que nunca, necesitamos un liderazgo capaz de transformar la innovación en progreso sostenible y competitivo. En IE University, entendemos que el verdadero impacto surge cuando el talento, el conocimiento y la visión se alinean con un propósito claro. Fortalecer y participar activamente en estos espacios de colaboración es esencial para impulsar un ecosistema emprendedor sólido, internacional y preparado para transformar la innovación en un impacto real y sostenible”.

Antes de la entrega de los galardones, Anna Hartvigsen, cofundadora de Female Invest y una de las headliners de South Summit Madrid 2026, ha reflexionado ante la audiencia del Arena Stage sobre el poder transformador de la inversión y el papel que puede desempeñar el capital para impulsar cambios sociales, medioambientales y económicos. “Con el 1% de la inversión militar global podríamos acabar con el hambre en el mundo. Si el 7% del capital privado del mundo se invirtiese en impacto sostenible, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible estarían cumplidos en pocos años”, ha señalado.

Hartvigsen también ha defendido una visión más activa del papel de los ciudadanos en la economía. “El dinero es poder. Aunque a la gente le asusta esta frase, tenemos que empezar a sentirnos cómodos con ella”, ha afirmado, antes de recordar que las decisiones de inversión tienen una capacidad de influencia considerable. Además, la cofundadora de Female Invest ha abordado la brecha de género en este ámbito: “las mujeres pueden tener dinero propio y son libres para moverlo desde hace apenas 50 años. Invertimos menos que los hombres porque no hemos visto a nuestras madres o abuelas haciéndolo”.

Durante la clausura de #SouthSummit26 también se ha entregado el premio de la South Summit Kids Competition, organizada junto a Genyus School, la empresa y metodología® pionera en educación emprendedora para niños y jóvenes y cuyo objetivo es incentivar el espíritu emprendedor desde edades tempranas y poner en valor el talento innovador de proyectos desarrollados por niños y centros educativos. El galardón ha recaído en el colegio riojano Alcaste – Las Fuentes, que ya ganó el año pasado y este año lo ha hecho con su proyecto Bioward: una cámara inteligente que utiliza IA y sensores de aire para detectar virus de forma rápida.

South Summit Madrid ha cerrado su decimoquinta edición con más de 18.000 asistentes de 141 países distintos en La Nave, entre los que se encontraban más de 7.000 startups, más de 2.100 inversores y más de 5.000 representantes de corporaciones, así como 150 fundadores de scaleups y 32 unicornios.

#SouthSummit26 se ha celebrado con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como de Mutua Madrileña, Google for Startups, BBVA Spark, Wayra – Telefónica Innovation y BStartup de Banco Sabadell.