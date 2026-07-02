Lagoom Living abre el proceso de adjudicación de 202 nuevas viviendas en régimen general destinadas a alquiler asequible en Distrito Universidad

Lagoom Living da un nuevo paso en el desarrollo de Distrito Universidad con la apertura del proceso de adjudicación de la parcela R12, una nueva promoción que suma 202 viviendas en régimen general destinadas a alquiler asequible. Este lanzamiento supone un nuevo impulso dentro de uno de los mayores desarrollos residenciales de estas características en Andalucía y refuerza la consolidación de Distrito Universidad como un referente nacional de colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda en Málaga.

Con este avance, Lagoom Living continúa desarrollando Distrito Universidad, un proyecto global que contempla 530 viviendas destinadas a alquiler asequible y que se ha consolidado como un modelo de referencia para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

La fuerte respuesta registrada desde sus primeras fases avala la dimensión y necesidad de este modelo. Solo las promociones R3 y R15, lanzadas en marzo y junio de este año, han superado conjuntamente las 14.000 solicitudes, evidenciando la alta demanda existente y la necesidad de seguir impulsando soluciones residenciales asequibles en colaboración público-privada. Las nuevas promociones ofrecen viviendas de 1 y 2 dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero vinculados, y han sido concebidas bajo un modelo residencial moderno, eficiente y orientado a mejorar la calidad de vida de sus futuros inquilinos.

Descripción de la parcela

La parcela R12 incorpora 202 viviendas distribuidas en seis bloques residenciales de planta baja más cinco alturas, con tipologías de 1 y 2 dormitorios. La promoción dispone de amplias zonas comunes y equipamientos orientados

al bienestar y la convivencia, entre ellos piscina, juegos infantiles, gimnasio exterior y zonas de coworking, reforzando el modelo de vivienda asequible de calidad impulsado por Lagoom Living.

Las rentas previstas para esta promoción oscilan entre 446 y 512 euros mensuales, incluyendo vivienda, garaje y trastero (sin contemplar gastos repercutibles).

Proceso de adjudicación

El proceso de adjudicación de las viviendas se realizará en coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que se encargará de la gestión de inscripciones, elaboración de listados, periodos de alegaciones y sistema de selección mediante sorteo.

Podrán participar aquellas personas que hubieran concurrido en fases anteriores de Distrito Universidad, siempre que no hayan resultado adjudicatarias de una vivienda.

Un modelo de colaboración público-privada que transforma ciudad

Distrito Universidad se ha consolidado como uno de los proyectos de vivienda protegida en alquiler más ambiciosos del país y un ejemplo de transformación urbana vinculada a la sostenibilidad, la innovación y el acceso a la vivienda. Además, ha sido concebido bajo altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, con calificación energética A y certificación BREEAM, reforzando así el compromiso de Lagoom Living con un modelo residencial más eficiente y responsable.

Este proyecto se enmarca en un modelo de colaboración público-privada desarrollado conjuntamente entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción, con fondos Next Generation de la Unión Europea, está financiada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Con la puesta en marcha de la R12, Lagoom Living continúa avanzando en este proyecto y da respuesta a una de las principales necesidades sociales de la ciudad: facilitar el acceso a una vivienda asequible en Málaga.

Una alianza pionera con IKEA para facilitar el acceso al hogar

Distrito Universidad incorpora además una colaboración pionera en el sector entre IKEA Málaga y Lagoom Living, una alianza que refuerza el concepto de acceso asequible no solo a la vivienda, sino también al equipamiento del hogar.

El acuerdo une a dos marcas de origen sueco con una visión compartida basada en el diseño funcional, la accesibilidad y la mejora de la experiencia residencial. Gracias a esta colaboración, los futuros adjudicatarios de las viviendas pueden acceder a ventajas exclusivas para amueblar y equipar sus hogares en condiciones preferentes.

Con esta iniciativa, Lagoom Living continúa reforzando su apuesta por un modelo residencial diferencial, centrado no solo en facilitar el acceso a una vivienda destinada a alquiler asequible, sino también en mejorar la calidad de vida y la experiencia de los futuros residentes.