Joan Plaza: "Me sorprenden situaciones que nunca me habían pasado en mi vida"

El técnico del Unicaja se defiende tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey y las críticas que este fiasco han generado. "La gente está bien puesta y con la intención de mejorar. La idea primitiva la mantenemos desde principios de temporada. A todos nos hubiera gustado alargar nuestra presencia en Copa, pero sabemos nuestro camino y lo mantenemos desde inicio de año. Desde el primer día he defendido que debemos ir con humildad. Sólo creceremos si sabemos de dónde venimos para no caer en lo mismo".

El catalán incidió en sus discrepancias con las críticas vertidas por la derrota copera ante el CAI Zaragoza. "Me sorprende que yendo cuartos en Liga empatado con el 3º generemos algún tipo de situaciones en la calle que nunca me habían pasado en mi vida. Cada uno juzga y debe analizar el camino que se debe tomar. El respeto con el CAI lo demostré desde el minuto 0,1 tras el sorteo. Nadie dijo ganamos o muerte, perdimos de 5, no de 25 ni de 30. Es cierto que pudimos estar más acertados, pero esto es la Copa".

Plaza justificó el rendimiento irregular que algunos de sus jugadores están exhibiendo. "Algunos necesitan mucho para adaptarse, otros menos. No sólo depende del físico, depende de muchas circunstancias".

Ante la reanudación de la competición tanto en la Euroliga y la Liga ACB ante el Panathinaikos y el Cajasol, respectivamente, el entrenador asegura que su equipo está "preparado para estos dos partidos".

Sobre el equipo heleno, Plaza tuvo palabras de elogio. "Viene un equipo encaminado para estar en el Top8 o Final Four. Panathinaikos hace poco ganó en Vitoria, es un rival muy complejo al que respetamos pero no tememos, a pesar de la baja de Calloway. Somos capaces de competir al mejor nivel hasta el último nivel. Necesitaríamos estar más acertados"