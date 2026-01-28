El III CXM Canillas de Albaida Reto Higinio recauda 6.456 euros para Alba, una niña de 5 años con la enfermedad rara conocida como Mowat-Wilson

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Canillas de Albaida, Encarnación Pareja; la edil Concepción Ruiz; Carlos Marín, presidente del Club Deportivo Los Locos de la Colina junto a dos miembros del club, Vivi Ruiz y Raúl Gómez ha hecho entrega esta mañana de la recaudación del III CXM Trail Canillas de Albaida Reto Higinio con Alba, a la pequeña de cinco años y a su madre, Veronica Vila.

“Me siento muy orgulloso de ‘estos locos’ a los que tanto conozco, al Ayuntamiento de Canillas de Albaida y a todos los axáquicos y axárquicas que una vez más se han volcado con las causas solidarias. En esta ocasión, mis gracias son también para muchos deportistas malagueños y de otras provincias que se acercaron hasta la Axarquía para apoyar a la familia de Alba”, ha expresado Martín.

“Gracias a todos los que de una manera u otra lo habéis hecho posible. Esta donación servirá al menos para aliviar un poco, y ayudar con los gastos diarios derivados de la enfermedad, para terapias y equipamientos que necesita Alba en su vida diaria”, ha añadido el presidente de la institución comarcal.

La recaudación total para la Asociación ‘Tan cerca de Alba’ ha sido de 6.456 euros. Ésta ha sido posible a través del medio millar de corredores y corredoras inscritas en la III CXM Canillas de Albaida Reto Higinio; del consumo en la barra de la verbena que hubo al término de la prueba, de la venta de merchandising y de las donaciones de los patrocinadores.

“Tenemos el corazón lleno de gratitud para cerrar un capítulo emocionante que comenzó en las montañas de Canillas de Albaida. Una carrera que ha demostrado que la montaña no sólo nos une en el deporte, sino por causas que cambian vida. Este año la prueba ha tenido nombre propio: Alba”, ha comenzado la regidora. “Lo que para muchos era un reto deportivo de 24,5 kilómetros, para Alba y su familia es un impulso vital ya que los fondos recaudados serán para que esta pequeña pueda continuar con su tratamiento especializado para combatir los efectos del síndrome de Mowat – Wilson, una enfermedad rara que requiere de terapias constantes y costosas·, ha explicado la alcaldesa de Canillas de Albaida.

“Queremos agradecer a cada corredor que sudó la camiseta, a cada voluntario empresas patrocinadoras y a las instituciones que lo hicieron posible como el Ayuntamiento de Canillas de Albaida. Este cheque no sólo contiene una cifra económica, contiene la esperanza de un pueblo y de toda una comunidad trail que se ha volcado con este reto solidario”, ha resaltado Pareja quien ha hecho especial hincapié en el papel que juegan los Locos de la Colina. “Este éxito no habría sido posible sin el motor humano y organizativo de este evento. Gracias infinitas al Club Deportivo Locos de la Colina por su entrega, poro su pasión, por el trail y su incansable trabajo logístico. Ellos son el alma de la prueba. Gracias por demostrar que detrás de cada ‘loco’ hay un corazón enorme volcado con los demás”, ha remarcado la alcaldesa.

Por último ha dedicado unas palabras a la protagonista de este año: “Alba, este esfuerzo es por ti. Hacemos entrega de esta recaudación con la seguridad de que cada euro ayudará a mejorar tu calidad de vida a que sigas regalándonos esa sonrisa que nos motivó a cruzar la meta”. La prueba que tuvo lugar el 19 de octubre discurrió por el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Este año como novedad, introdujeron la modalidad de silla Joëlette para que pudiese participar personas con movilidad reducida.

“La entrega del donativo pone el cierre a la tercera edición y ya trabajamos en la cuarta Reto Higinio para la que ya hemos recibido muchas propuestas de familias, posiblemente elegirla es la parte más difícil de la organización ya que depositan en nosotros un halo de esperanza”, ha indicado Marín quien ha agradecido el apoyo de las administraciones, de los patrocinadores, corredores “ y de todos los que han participado e implicado para que Alba tenga una mejor calidad de vida

Alba es una niña veleña de 5 años que tiene una enfermedad rara conocida como MOWAT – WILSON. Es la única niña con esta enfermedad en Andalucía y su caso, es uno de los 48 registrados en España. Este síntoma “e genera muchísimas enfermedades colaterales con deformaciones en todos los órganos primarios generándole epilepsias, enfermedad de Hirshsprung en el intestino por el que ha tenido que ser operada muchas veces con mucha gravedad, trastornos de déficit de atención. Necesita una persona con ella las 24 horas. Tiene problemas de atragantamiento y requiere de fisioterapeuta, logopeda, piscina o terapias con caballo.

“La cifra económica es importante pero me quedo con el cariño hacia Alba. La pasada semana tuvo otra intervención y ‘los locos’ así como otros corredores, no han parado de interesarse por ella sin apenas conocerla. El teléfono no ha parado”, ha finalizado la madre de Alba, Verónica Vila.

Uno de los corredores, el rondeño Quique Gallego, dedicará su próxima ‘Ruta Solidaria por el Valle del Genal’ a Alba. La cita es el 28 de febrero en Júzcar.