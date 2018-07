El Hamdaoui: "Joaquín, me habló del club, de la ciudad y la afición y todo fueron buenas palabras"

En el transcurso de la rueda de prensa que sirvió de presentación como nuevo jugador malaguista, el delantero dijo que aceptó la propuesta del Málaga porque " es un gran club, al que le gusta jugar al fútbol y que quiere volver a Europa", así como aseguró que "tenía otras ofertas pero hablé con Schuster y me decidí por este gran club". Sobre las posibilidades de jugar el próximo domingo contra el Sevilla, el holandés de origen marroquí considera que "es una decisión del entrenador, pero estoy bien, en forma, y si me necesita estoy preparado para jugar ya". El jugador lucirá el dorsal 7, el mismo que portaba la temporada pasada Joaquín con el que ha compartido vestuario durante los últimos días en la Fiorentina, "hablé con Joaquín, me habló del club, de la ciudad y la afición y todo fueron buenas palabras, eso también ayudó", sentenció.

Tras su paso por las ligas holandesa, inglesa e italiana, el Hamdaoui se estrenará en la española en la que "creo que la manera de jugar en el fútbol español se adapta más a mi" y no quiso hablar del número de goles que podría sellar "quiero marcar muchos para ayudar al equipo".