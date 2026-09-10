PODCAST BIENESTAR

Dra. Angie Bech: "La medicina estética no consiste solamente en pinchar sino que es prevención, estimulación y envejecimiento saludable"

En esta entrevista en el programa "Málaga es Bienestar" la experta desmitifica tabúes en torno a la medicina estética: "un protagonista clave es el fibroblasto", una célula fundamental de la dermis que participa en la producción de colágeno, elastina y otros componentes que mantienen nuestra piel firme y estructurada.

Isabel Naranjo

Malaga |

Uno de los tratamientos más puntero del mercado es Thermage FXL, que ha de realizarse una vez al año (dependiendo siempre de la edad, de la calidad de la piel y de las necesidades individuales). Se trata de una radiofrecuencia monopolar que "no ofrece los resultados de un lifting quirúrgico", pero corrige síntomas de flacidez leve o moderada, y se realiza en pacientes "que quieren prevenir y mantener la piel a raya".

En esta charla, la doctora Bech sostiene que "si tuviera que resumir cómo entiendo hoy la medicina estética, diría que hemos pasado de una medicina estética centrada muchas veces en añadir volumen a una medicina estética mucho más interesada en estimular, regenerar, prevenir y conservar nuestros propios tejidos". Y es que el objetivo pasa por "conseguir que nuestros pacientes envejezcan bien, respetando siempre su expresión y su identidad".

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