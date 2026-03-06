Entrevista con la autora de "Estado Civil Cansada"

Ana Morales: "Los domingos pueden ser días maravillosos"

En esta entrevista Ana Morales, periodista y directora de Belleza de Vogue España, analiza el por qué de vivir atrapadas en el mantra "yo puedo con todo" y ofrece claves para despojarnos de cargas mentales invisibles. "Estado civil cansada", está publicado por Roca Editorial.

Isabel Naranjo

Malaga |

Ana Morales (Madrid, 1982) es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en temas de bienestar, salud mental, nutrición y fitness.

Comenzó su carrera profesional en el diario La Razón para seguir en diferentes proyectos digitales del grupo Condé Nast, siempre vinculada al terreno de la belleza y el autocuidado.

Actualmente es la directora de belleza de Vogue e imparte clases en Vogue College of Fashion. Comprometida en la divulgación del bienestar de las mujeres desde todas sus perspectivas desde hace más de 20 años, Estado civil: cansada es su primer proyecto editorial.

