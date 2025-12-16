NAVIDAD 2025

Fundación Málaga celebra hoy su Concierto de Navidad Solidaria 2025

María José Santiago, su Zambomba de Jerez y Pitingo protagonizan el concierto benéfico a favor de tres entidades sociales malagueñas

Redacción

Málaga |

Fundación Málaga celebrará este martes 16 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Cervantes, la segunda edición de su Concierto de Navidad Solidaria, un proyecto benéfico que regresa tras el éxito obtenido en su primera convocatoria el pasado año.

En esta ocasión, el escenario del Cervantes acogerá un espectáculo muy especial protagonizado por María José Santiago y su Zambomba de Jerez, acompañados por la voz inconfundible del artista Pitingo, que interpretará una selección de villancicos en su estilo personal y mestizo.

