La Villa del Mar acoge la actividad de la industria en el Festival de Málaga

Hasta el viernes, MAFIZ será el escaparate para el talento cinematográfico iberoamericano y español, con un programa renovado que ofrece el ecosistema perfecto para que los nuevos proyectos y películas incrementen su proyección internacional, y que se está desarrollando en la Villa del Mar.

Con este objetivo, nace Andalucía International Audiovisual Networking, un nuevo programa diseñado para impulsar el sector audiovisual andaluz orientado al desarrollo de negocios, la financiación y la expansión hacia mercados globales en el que treinta compañías tendrán ocasión de presentar sus proyectos empresariales a veintiún inversores internacionales

Spanish Screenings Content expande su horizonte con la creación de Trends, una sección dedicada al fomento de la animación, las series y la música. A través de un programa de proyecciones, mesas redondas, formación y conciertos en directo, este espacio busca navegar por las confluencias entre cultura, tecnología e innovación en busca del futuro de estos sectores.

El talento joven también encuentra su espacio en la octava edición de Málaga Talent y Hack Mafiz Málaga. En estos campus formativos, veinte jóvenes de oncenacionalidades tendrán la oportunidad de seguir aprendiendo a contar historias con la profundidad del cine y la fuerza de lo digital de la mano de profesionales de reconocido prestigio.