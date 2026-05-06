La Esperanza llena el Teatro Cervantes en el estreno de su documental sobre la histórica procesión de Roma

La Archicofradía del Paso y la Esperanza ha estrenado este martes en el Teatro Cervantes de Málaga el documental Todos los caminos llevan a la Esperanza, una película producida por la productora malagueña COCOM y dirigida por Álvaro Abad que recoge todo lo acontecido en torno a la participación de la hermandad en el Jubileo de la Esperanza y en la histórica procesión celebrada en Roma.

El acto ha contado con un lleno absoluto del Teatro Cervantes, donde numerosos hermanos de la Archicofradía han podido revivir uno de los momentos más importantes de la historia de la corporación. La proyección ha reunido también a una amplia representación institucional, encabezada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el hermano mayor de la Archicofradía, Sergio Morales y su Junta de gobierno; el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín; los concejales Teresa Porras, Francisco Pomares, Francisco Cantos y Mariana Pineda; el director espiritual de la Archicofradía, el Rvdo. P. D. Antonio Collado; el diputado provincial José Santaolalla; y el delegado territorial de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, entre otras autoridades.

El documental, de algo más de 80 minutos de duración, recorre la génesis del proyecto y acompaña a la Archicofradía durante todo el camino vivido en los últimos años, desde las primeras noticias llegadas desde el Vaticano a través de la responsable de la organización, Paloma Saborido, sobre la intención de organizar la Gran Procesión del Jubileo hasta el regreso de la Virgen de la Esperanza a su Basílica.

Con más de 30 horas de grabación en 4K, entrevistas y momentos únicos e inéditos para el gran público, Todos los caminos llevan a la Esperanza se presenta como una obra producida por y para la Archicofradía, con el objetivo de conservar en la memoria de sus hermanos cada uno de los instantes históricos que supuso la participación de la Virgen de la Esperanza en la Gran Procesión del Jubileo junto a la Hermandad de la Expiración de Sevilla.

La película se articula a través del testimonio de archicofrades que relatan en primera persona las experiencias vividas durante este acontecimiento de relevancia internacional. La obra cuenta además con una cuidada escenografía formada por las cajas en las que fueron trasladados los enseres, el trono y la propia Virgen de la Esperanza, un recurso visual que contribuye a recrear el carácter excepcional de aquellos días.

Todos los caminos llevan a la Esperanza conjuga sentimiento, emoción, memoria y alegría para dejar constancia audiovisual de uno de los grandes hitos de la Semana Santa malagueña y de la propia ciudad de Málaga. La obra ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Teatro Cervantes, el Área de Cultura, Málaga Procultura y la agencia León y Abad.

La producción ejecutiva del documental corre a cargo de Gonzalo León y Álvaro Abad. La dirección de fotografía es de Samuel Cabrera; la edición y postproducción, de Carmen González; y el diseño gráfico, de Enrique Arjona y Álvaro Cobacho.

El documental será emitido por todas las televisiones locales en diferentes días y tramos horarios y puede visionarse en alta calidad a través del canal oficial de Youtube de la Archicofradía.