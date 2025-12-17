La Diputación aprueba de forma definitiva su presupuesto global para 2026, que asciende a 516,2 millones de euros

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado de manera definitiva su presupuesto global para el año que viene (incluyendo la propia institución y sus entes y consorcios), que asciende a 516,21 millones de euros, lo que supone un 12,3% más que el de este año. Tras resolverse las alegaciones presentadas a estas cuentas, han salido adelante con los votos favorables del grupo del PP y el voto en contra del resto de grupos políticos de la institución.

Dentro de los presupuestos de todo el sector público de la Diputación, las cuentas que más se incrementan son las de la propia institución provincial, que alcanzan los 382,26 millones de euros (46 millones de euros más que este año). Y a ellas se unen las del Patronato de Recaudación Provincial (40,32 millones), el Consorcio Provincial de Bomberos (37,10 millones), el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (32,15 millones), Turismo y Planificación Costa del Sol (18,52 millones), el Consorcio Provincial del Agua (4,76 millones), el Consorcio de la zona nororiental (775.929 euros) y la Fundación Madeca (318.000 euros).

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha incidido en que se trata de unos presupuestos que contribuirán a seguir transformando la provincia desde la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y la modernización de los servicios públicos. En este sentido, destacan los 96 millones de euros que se destinarán a inversiones tanto en la Diputación como en sus entes y consorcios, dando prioridad a la movilidad y al ciclo integral del agua.

Y ha añadido que se refuerza la apuesta por dinamizar e impulsar la actividad en los municipios de la provincia y por el apoyo a las familias y colectivos más vulnerables de la provincia, así como a los principales sectores productivos.

Presupuesto de la Diputación

Por lo que se refiere al presupuesto exclusivo de la Diputación, se dedican 62,3 millones de euros para transferencias a los ayuntamientos, tanto para hacer frente a servicios y programas que prestan los municipios como para inversiones, lo que supone un 4,7% más que las de este año. El grueso lo constituyen el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (39,8 millones de euros), que también se ha aprobado hoy de manera definitiva, y las subvenciones para diversos proyectos que se conceden a través de la Oficina de Atención a los Alcaldes (10,1 millones de euros).

Respecto a las inversiones, destacan las referidas al ciclo integral del agua, que en principio engloban casi 28 millones de euros, y en materia de carreteras la inversión prevista será de 18,3 millones de euros.

En materia medioambiental, se contemplan 1,1 millones de euros para proyectos de biomasa y de otras energías renovables, y 600.000 euros para continuar el equipamiento del centro de investigación y experimentación contra el cambio climático, Málaga Viva Lab.

También destacan los recursos previstos para la promoción cultural (8,5 millones de euros), para la promoción del deporte y mantenimiento de instalaciones (5,8 millones) y para mejora de la ciberseguridad y del equipamiento informático (4 millones de euros).

En el ámbito de la atención a las personas, también hay un leve incremento del montante global respecto al año pasado, situándose en 88,9 millones de euros. Del total, sobresalen los 52,1 millones de euros para ayuda a domicilio a personas dependientes (un 9,6% de incremento) y los 6,8 millones de euros para las diversas ayudas dirigidas a familias y colectivos vulnerables.

Y en el capítulo de fomento del empleo se dedican 2,2 millones de euros a los planes de Primera Oportunidad, para facilitar el acceso al mercado laboral de los egresados universitarios y de los graduados en Formación Profesional, y al plan de apoyo a la contratación de personas desempleadas.

Igualmente, se destinan 3,2 millones de euros al desarrollo de proyectos para mejora de la formación y la empleabilidad de personas desempleadas, y 1,1 millones de euros en diversas líneas de ayuda de apoyo al emprendimiento.

A ello se unen 18,5 millones de euros para la promoción turística provincial y 7,2 millones de euros para impulso del sector agroalimentario y del tejido empresarial, con un incremento del 22% respecto al año pasado.