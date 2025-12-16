La Coral Magnum Mysterium de Estepona ofrecerá este viernes su Tradicional Concierto Extraordinario de Navidad, en la Parroquia Santa María de los Remedios

El Ayuntamiento de Estepona informa que la Coral Magnum Mysterium de Estepona ofrecerá este viernes 19 de diciembre, a las 20:30 horas, el tradicional concierto extraordinario de Navidad, en la Parroquia Santa María de los Remedios, con entrada libre hasta completar aforo.

Bajo el título ‘Ecos de Gloria’, la agrupación coral dirigida por Miguel Ángel Garrido Sánchez, interpretará un programa compuesto de un conjunto de villancicos y música popular de diferentes épocas y nacionalidades.

Llamada en sus comienzos “Villa de Estepona”, la Coral Magnum Mysterium fue fundada en 1987 gracias a la iniciativa de un grupo de entusiastas enamorados de la polifonía coral. En sus inicios se fue configurando como Coro de Cámara dedicado al estudio e interpretación de la polifonía española y europea del Renacimiento y Barroco, y en años sucesivos fue abriéndose a obras, estilos y épocas diversas, profundizando en la música popular y religiosa de Hispanoamérica, de la Europa del Este y especialmente en la música sefardita. Asimismo, en su repertorio abunda la música popular y religiosa de autores contemporáneos.

En 1992, la Coral se constituye como Asociación Cultural sin ánimo de lucro, con el fin de fomentar el estudio y la práctica de la música coral polifónica de calidad, promoviendo y participando en conciertos e intervenciones musicales individuales y colectivas tanto en España como fuera del país.

Actualmente es miembro de la Federación Malacitana de Coros, de la Confederación Andaluza y de la Confederación Coral Española. Su director titular, Miguel Ángel Garrido Sánchez, lleva más de 57 años dirigiendo coros en la ciudad de Málaga y además está en posesión de los títulos Profesional de Piano y Superior de Solfeo y Repentización y es titulado superior en Dirección de Coros y en Dirección de Orquesta. Ha sido Profesor del Conservatorio Superior de Música y del Profesional Manuel Carra de Málaga. En la actualidad, es cantor del grupo Iberoamericano Tantanakuy, dirige la Coral Rafael Baeza de Marbella y es director de la Coral Magnum Mysterium de Estepona desde 1995.