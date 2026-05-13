El Comedor Santo Domingo y la Agrupación de Cofradías renuevan su colaboración para mantener el programa “Domingos de Esperanza”

El Comedor Santo Domingo y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga han renovado un año más el acuerdo de colaboración que ambas entidades mantienen para seguir desarrollando el programa “Domingos de Esperanza”, una iniciativa que permite atender también a personas necesitadas durante los domingos.

La firma del convenio tuvo lugar en la sede de la Agrupación de Cofradías y contó con la presencia del presidente de la Agrupación, José Carlos Garín; el presidente del Comedor Santo Domingo, Antonio Montañez; el director del comedor, Damián Lampérez; y el presidente de la comisión de caridad de la Agrupación, Rafael Palomo.

Gracias a esta colaboración, el programa “Domingos de Esperanza” podrá seguir adelante un año más, haciendo posible que numerosas personas reciban alimento también para la jornada dominical. Antes de la puesta en marcha de esta iniciativa, el comedor no abría los domingos, por lo que muchas personas usuarias quedaban sin esta atención durante ese día de la semana.

A través de este proyecto, impulsado conjuntamente por ambas instituciones, se preparan y entregan alimentos destinados específicamente a cubrir las necesidades del domingo, garantizando así una continuidad asistencial especialmente importante para muchas familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el Comedor Santo Domingo se ha querido agradecer el compromiso y la sensibilidad mostrada por la Agrupación de Cofradías, destacando el valor de una colaboración que trasciende lo económico para convertirse en una verdadera herramienta de ayuda y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

La renovación de este acuerdo consolida una alianza basada en la solidaridad, la caridad y el compromiso social con Málaga y sus personas más vulnerables.

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