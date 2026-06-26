La Colección del Museo Ruso proyectará Raymonda desde el escenario del Bolshoi de Moscú. Se trata de una de las obras maestras del repertorio clásico. El estreno del ballet «Raymonda» de Alexander Glazunov tuvo lugar en el Teatro Mariinski el 7 de enero de 1898. El argumento, inspirado en las leyendas de caballería medieval, fue escrito por la escritora y cronista social Lidia Pashkova. A partir de este texto, Marius Petipa y el director de los Teatros Imperiales, Iván Aleksándrovich Vsévolozhski, elaboraron el libreto del ballet.

El próximo 28 de junio a las 12:30 h, tendrá lugar la proyección con los comentarios de la bailarina profesional Caterina Grudtsina. Entrada es gratuita para todos hasta completar el aforo.