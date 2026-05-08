La Colección del Museo Ruso proyectará “Don Quijote” desde el escenario del Bolshoi de Moscú

Este domingo10 de mayo, a las 12:30 h., Fundación de Amigos del Museo Ruso de Málaga presenta la proyección, en la Colección del Museo Ruso, de la puesta en escena del “Don Quijote” desde el escenario del Bolshoi de Moscú con los comentarios de la bailarina profesional Caterina Grudtsina.

«Don Quijote» es una auténtica celebración de la danza clásica en todas sus formas: coreografías de todo tipo, brillantemente creadas por Marius Petipa y Alexander Gorsky, que deleitan tanto a los bailarines como al público. «Don Quijote» es el ballet más “moscovita” tanto de Marius Petipa como de Alexander Gorsky. No solo —ni tanto— porque su estreno tuvo lugar precisamente en Moscú (en 1869, con la versión de Petipa, y en 1900, con la de Gorsky), sino sobre todo por esa sensación de libertad, juego e improvisación que caracteriza a la escuela moscovita y a los bailarines del Teatro Bolshói.

No es casualidad que el «Don Quijote» del Bolshói sea considerado una referencia mundial, y que el lenguaje coreográfico de esta producción se haya difundido por todo el mundo. La naturaleza accesible y vital de «Don Quijote» ha demostrado ser sorprendentemente afín al ballet contemporáneo.

Durante el proceso de reposición del espectáculo, partí de la convicción de que la perfección coreográfica y dramatúrgica de «Don Quijote» no necesita correcciones ni revisiones. Lo esencial es crear una versión libre de añadidos posteriores. Hemos intentado ser fieles al espíritu de Marius Petipa y Alexander Gorsky», afirma el coreógrafo y director de la producción, Alexei Fadeyechev.