JUPOL logra dos nuevas sentencias favorables en Málaga que reconocen el derecho de los policías nacionales a cobrar el exceso horario en turnos rotatorios

El sindicato JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, ha logrado dos nuevas e importantes victorias judiciales frente a la Dirección General de la Policía, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, haya reconocido el derecho de dos agentes de la Policía Nacional a ser compensados económicamente por el exceso horario realizado durante años en el sistema de turnos rotatorios.

Las sentencias números 768/2026 y 769/2026, dictadas el pasado 15 de abril por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, estiman íntegramente las reclamaciones defendidas por los servicios jurídicos de JUPOL y condenan a la Administración a abonar las cantidades reclamadas por los agentes, además de los intereses legales y las costas procesales.

Estas resoluciones judiciales vuelven a poner en evidencia la política sistemática de la Dirección General de la Policía de negar derechos laborales reconocidos normativamente a miles de policías nacionales, obligando a los agentes a acudir a los tribunales para reclamar lo que legítimamente les corresponde.

En concreto, una de las sentencias reconoce el derecho de un agente destinado en la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena a percibir 2.560 euros por el exceso horario acumulado entre los años 2017 y 2019, tras acreditar más de 241 horas trabajadas por encima de la jornada anual establecida.

La segunda resolución condena a la Dirección General de la Policía a abonar 4.400 euros a un agente destinado en la Comisaría Provincial de Málaga, que acumuló más de 413 horas de exceso horario durante el mismo periodo.

El Tribunal Superior de Justicia desmonta de manera contundente el principal argumento utilizado por la Administración para rechazar estas reclamaciones. La Sala deja claro que el complemento de turnicidad que perciben los agentes por trabajar en régimen de turnos rotatorios no compensa, en ningún caso, el exceso horario realizado por encima de la jornada anual fijada.

Las sentencias son tajantes y reconocen expresamente que las horas trabajadas en exceso deben ser compensadas conforme establece la Circular de jornada laboral de 18 de diciembre de 2015, bien mediante jornadas de libranza o mediante retribución económica en concepto de gratificación por servicios extraordinarios.

Además, el tribunal recuerda que corresponde a la propia Administración acreditar la inexistencia de disponibilidad presupuestaria para denegar el pago de estas cantidades, algo que la Dirección General de la Policía ni siquiera fue capaz de justificar durante el procedimiento judicial.

Desde JUPOL denunciamos que esta situación no es aislada. Miles de policías nacionales continúan realizando jornadas que exceden ampliamente el cómputo anual legalmente establecido sin recibir la compensación que les corresponde. Una realidad que la Administración ha tratado de normalizar durante años mientras exige a los agentes una disponibilidad permanente y una sobrecarga laboral constante.

Resulta intolerable que los policías nacionales tengan que acudir una y otra vez a los tribunales para reclamar derechos básicos que la propia normativa interna de la Policía Nacional reconoce expresamente. Estas sentencias vuelven a demostrar que la Dirección General de la Policía mantiene una actitud de absoluto desprecio hacia las condiciones laborales de los agentes y una preocupante falta de respeto hacia quienes garantizan la seguridad de los ciudadanos.

JUPOL considera que estas resoluciones judiciales marcan un nuevo precedente de enorme relevancia para todos aquellos policías nacionales que prestan servicio en régimen de turnos rotatorios y que han sufrido excesos horarios no compensados durante los últimos años.

Por ello, desde el sindicato animamos a todos los agentes afectados a reclamar las cantidades que les correspondan y reiteramos el compromiso absoluto de JUPOL de seguir defendiendo en los tribunales los derechos laborales y retributivos de todos los policías nacionales frente a una Administración que continúa instalada en la negativa permanente y en el recorte encubierto de derechos.

JUPOL seguirá utilizando todas las vías legales y judiciales necesarias hasta conseguir que se respeten de manera efectiva las condiciones laborales de los policías nacionales y hasta que la Dirección General de la Policía deje de obligar a sus agentes a judicializar constantemente sus derechos.