Unicaja ya tiene su billete para la Final Four de la BCL en Badalona

El Unicaja estará en la Final Four de Badalona. Los malagueños se impusieron en el Max Schmeling Halle al Alba Berlín por 85-88, cerrando así la eliminatoria por 2-0 y sellando su billete para la cuarta fase final consecutiva en la BCL. Para ello, tuvieron que imponerse a un conjunto alemán que fue capaz de forzar la prórroga tras un gran último cuarto, lo que obligó a sellar el pase a la fase final en el tiempo extra. Nihad Djedovic (17 puntos, 7 rebotes, 20 de eficiencia), el mejor de un triunfo que ha convertido a Ibon Navarro en el entrenador con más victorias en la historia del club, alcanzando las 177.