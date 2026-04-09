ALBA BERLÍN 85-88 UNICAJA

Unicaja ya tiene su billete para la Final Four de la BCL en Badalona

Triunfo en Berlín que deja la eliminatoria en 2-0 a favor de los malagueños

Redacción

Málaga |

Unicaja ya tiene su billete para la Final Four de la BCL en Badalona
Unicaja ya tiene su billete para la Final Four de la BCL en Badalona | UnicajaCB

El Unicaja estará en la Final Four de Badalona. Los malagueños se impusieron en el Max Schmeling Halle al Alba Berlín por 85-88, cerrando así la eliminatoria por 2-0 y sellando su billete para la cuarta fase final consecutiva en la BCL. Para ello, tuvieron que imponerse a un conjunto alemán que fue capaz de forzar la prórroga tras un gran último cuarto, lo que obligó a sellar el pase a la fase final en el tiempo extra. Nihad Djedovic (17 puntos, 7 rebotes, 20 de eficiencia), el mejor de un triunfo que ha convertido a Ibon Navarro en el entrenador con más victorias en la historia del club, alcanzando las 177.

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