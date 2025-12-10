Unicaja gana en Bélgica y hace sus deberes en la BCL

El Unicaja consiguió la victoria por 73 a 89 en su visita al Filou Oostende para seguir líder invicto del Grupo G de la BCL y, de esta forma, sellar su pase matemático para el Round of 16. Los malagueños dominaron el encuentro y supieron hacer frente a los conatos de remontada de los belgas desde el perímetro para lograr el 5º triunfo de la fase regular. Jonathan Barreiro, el mejor hoy (13 puntos, 6 rebotes, 15 de eficiencia).

"Partido positivo, hemos ganado los cuatro cuartos. Hemos cometido demasiados errores en la defensa, les ha costado, pero hemos hecho en líneas generales un buen trabajo", comentaba Ibon Navarro tras el partido.