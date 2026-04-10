La UMA acoge los Campeonatos de España Universitarios de Escalada 2026

La Universidad de Málaga organiza las pruebas de escalada del Campeonato de España Universitario. La competición se desarrollará en Estepona la próxima semana, entre el 14 al 16 de abril de 2026. El centro universitario malagueño también será el encargado de llevar a cabo la celebración de las pruebas de pádel, que en este caso se llevará a cabo una semana después, entre el 20 y el 23 de abril de 2026.

Citas culturales

Y la próxima semana tendrá lugar el seminario ‘CUATRO PAREDES. La vivienda en Málaga’. Este foro de debate, que organiza el Vicerrectorado Cultura en diversas Facultades y Escuelas de la UMA, tendrá lugar a lo largo de cuatro miércoles consecutivos, desde el miércoles 15 de abril al miércoles 6 de mayo, para abordar desde diversas perspectivas interdisciplinares, también desde el punto de vista de estudiantes, la principal preocupación actual de los habitantes de Málaga: la vivienda. Entrada libre hasta completar aforo.

Os recordamos que mañana sábado día 11 finaliza en la Sala de Exposiciones del Rectorado, ‘THIS IS MART: Compitiendo por un sueño’, una muestra que recorre diez años del equipo de Formula Student de la UMA, con comisariado de Pepe de La Varga y Joaquín Ortega.

Además, sigue abierto el concurso de estudiantes para al diseño escultórico del monumento en memoria de ‘La Desbandá’ de 1937 en el Campus de Teatinos La Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Cultura y en colaboración con la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, ha convocado un concurso de diseño escultórico para un monumento en homenaje a las víctimas de ‘La Desbandá’ de febrero de 1937, que se ubicará en el Campus de Teatinos.

En este certamen puede participar todo el alumnado de grado y posgrado oficial de la UMA. El plazo de presentación de propuestas sigue abierto hasta el 8 de mayo de 2026. Bases y formulario de inscripción, aquí.