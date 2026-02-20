Torrox brilla con el ‘Mejor Clima de Europa’ en la salida de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía

Torrox ha vuelto a brillar, haciendo honor a su eslogan del ‘Mejor Clima de Europa’, en una espléndida salida de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía desde el casco histórico de la localidad. “Es un orgullo volver a ser escenario de un evento deportivo de esta magnitud”, ha destacado el alcalde, Óscar Medina. El regidor ha mostrado su satisfacción porque “Torrox está presente en las televisiones de más de 180 países de todo el mundo que retransmiten esta gran cita deportiva”, subrayando que se trata de “un escaparate extraordinario que nos sitúa nuevamente en el mapa internacional”. El soleado inicio de esta etapa, que ha finalizado en el municipio granadino de Otura, ha estado marcado por unas temperaturas suaves y agradables, así como por la presencia de numeroso público, entre el que destacaba un amplio grupo de alumnos de los colegios del municipio.

El alcalde ha añadido que “eventos como este son posibles gracias al trabajo conjunto y al compromiso de muchas personas que contribuyen a que Torrox siga creciendo como referente deportivo y turístico”. Igualmente, ha querido agradecer expresamente la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los voluntarios, de la organización y de los patrocinadores, así como la implicación de la comunidad educativa y del tejido deportivo local.

Por su parte, el concejal del área, José Manuel Fernández, ha manifestado que “para nosotros es un orgullo que Torrox vuelva a ser sede de la Vuelta Ciclista a Andalucía, porque nos posiciona no sólo a nivel nacional en el ámbito del turismo deportivo, sino también a nivel internacional”. Fernández ha incidido en el hecho de que la prueba se retransmite en 180 países, lo que supone “un escaparate excepcional para el municipio”.

Del mismo modo, ha destacado la importancia de este tipo de citas para inspirar a los más jóvenes. “Es emocionante ver a tantos niños y niñas disfrutando de la presentación de los equipos y acercándose a los ciclistas. Muchos recordamos cuando éramos pequeños y esperábamos con ilusión la llegada de la Vuelta, soñando con emular a grandes figuras del ciclismo como Miguel Induráin”, ha señalado el concejal de Deportes.

Finalmente, José Manuel Fernández ha querido poner en valor el trabajo del Club Ciclista Torrox, que cuenta con más de 50 deportistas y participa activamente en el Circuito Provincial de la Diputación de Málaga. “El crecimiento del ciclismo en nuestro municipio es una realidad gracias al compromiso de clubes como el nuestro, que realizan una labor fundamental en la promoción del deporte base”, ha concluido.

Por su parte, el director general de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol, Joaquín Cuevas, ha señalado que “para nosotros representa muchísimo estar aquí. Torrox cuenta con el mejor clima de Europa y mantiene una excelente relación de colaboración con la organización, algo que ya quedó demostrado el año pasado con la salida de la prueba masculina y también con la celebración de la Vuelta a Andalucía femenina”.

También ha destacado que la ronda andaluza se retransmite en 180 países, lo que convierte la competición en “una plataforma extraordinaria para promocionar el turismo, la gastronomía, el paisaje y el entorno natural de Torrox”. Asimismo, ha valorado la apuesta decidida del Ayuntamiento por acoger este tipo de eventos y ha agradecido el trato recibido. “Siempre bromeamos con el alcalde diciendo que ‘amenazamos con volver’, porque realmente nos sentimos muy bien acogidos. Esa hospitalidad y esa implicación son fundamentales para que la Vuelta siga creciendo y mostrando al mundo la mejor imagen de nuestros municipios”, ha concluido.