Jonathan Barreiro: "Si aprendemos, nos va a servir la derrota"

Hoy nos ha visitado el jugador de Unicaja, Jonathan Barreiro. El equipo volvía este martes al trabajo, y prepara ya el partido del domingo, a las 19h en el Palau frente al Barça. "Es duro, ya conocemos y sabemos lo que es jugar en el Palau, sabemos los jugadores que tiene el Barça, que a pesar de las bajas tiene un nivel altísimo y también para ellos es muy importante la victoria, igual que nosotros, así que esperamos un partido muy duro", mencionaba sobre su próximo rival.

"Yo creo que cada derrota trae una lección, si aprendemos nos va a servir este partido de Tenerife para volver a los buenos hábitos que teníamos en los tres cuartos partidos anteriores, nos tiene que valer porque al final creo que hemos recuperado muchas cosas estas semanas anteriores, así que por un mal partido creo que no tiene que condicionarnos, sino que nos sirva de ayuda para volver a la senda que el equipo quiere y necesita para ganar los partidos que nos vienen que son muy complicados", valoraba Barreiro sobre la dura derrota contra el Tenerife.

Y remarcaba el alero: "Cada victoria es muy importante y ser regular, sobre todo ahora en la parte final de la liga, es esencial".