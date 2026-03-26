Rocío Campigli: "Europa nos motiva especialmente, nos gusta esta competición"

El Costa del Sol Málaga de balonmano disputa este fin de semana los cuartos de final de la EHF European Cup frente al conjunto checo del Hazena Kynzvart, Los dos partidos de la eliminatoria se disputarán en el Pabellón José Luis Pérez Canca. Así, Carranque acogerá un duelo que decidirá a uno de los semifinalistas del torneo continental, que se medirá al vencedor del Mecalia Atlético Guardés-Atticgo BM Elche, el choque entre españoles.

En Onda Deportiva Málaga hablamos con la pivote Rocío Campigli, cumple la argentina su octava temporada en Málaga.