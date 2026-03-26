COSTA DEL SOL MÁLAGA - HAZENA KYNZVART

Rocío Campigli: "Europa nos motiva especialmente, nos gusta esta competición"

Este viernes a las 19h, y el domingo a las 12h., la doble eliminatoria de cuartos de final de la EHF European Cup se disputa en Carranque

Redacción

Málaga |

El Costa del Sol Málaga de balonmano disputa este fin de semana los cuartos de final de la EHF European Cup frente al conjunto checo del Hazena Kynzvart, Los dos partidos de la eliminatoria se disputarán en el Pabellón José Luis Pérez Canca. Así, Carranque acogerá un duelo que decidirá a uno de los semifinalistas del torneo continental, que se medirá al vencedor del Mecalia Atlético Guardés-Atticgo BM Elche, el choque entre españoles.

En Onda Deportiva Málaga hablamos con la pivote Rocío Campigli, cumple la argentina su octava temporada en Málaga.

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