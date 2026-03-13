Siguen los Campeonatos Universitarios de Andalucía 2026 en las sedes de la Universidad de Málaga con representación de 12 universidades de Andalucía

Una semana más la Universidad de Málaga, en su apuesta por el deporte, organiza eventos como los Campeonatos Universitarios de Andalucía 2026. Ya durante los días 14 y 15 de febrero el Complejo Deportivo Universitario de la UMA fue sede de competiciones de Ajedrez, Campo a Través, Natación y Natación Adaptada con alrededor de 300 deportistas.

Los Campeonatos de Andalucía Universitarios se convocaron por primera vez en 1986, bajo la denominación “Juegos Deportivos Universitarios de Andalucía”. Con la actual denominación se convocan desde 1998.

El principal objetivo de los Campeonatos de Andalucía Universitarios, tal y como reza en el Reglamento General del GADU – Grupo Andaluz del Deporte Universitario, es crear un marco de convivencia que permita establecer relaciones de cooperación e interacción entre los universitarios de las distintas universidades andaluzas. La competición, una de las múltiples facetas de la práctica deportiva en nuestras universidades, representa algo más que la lucha por una medalla o una victoria: representa los valores que nos hacen crecer como personas y como sociedad: el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, la superación y el trabajo en equipo.

En la mayoría de las modalidades que se disputan en Málaga está en juego el título universitario andaluz, además de la clasificación para representar a la comunidad autónoma en los Campeonatos de España Universitarios 2026. Precisamente, este año, las universidades andaluzas -de manera conjunta-, organizan los CEU 2026, recayendo en la Universidad de Málaga la organización de la competición de Pádel (que a vez servirá como piedra de toque para el próximo Mundial Universitario, que también se celebrará en Málaga en el mes de julio) y Escalada.