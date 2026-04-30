El Trops Málaga viaja a Soria para afrontar la penúltima jornada

El Trops Málaga afronta este sábado (19.00 horas) su último desplazamiento de la temporada para medirse al Balonmano Soria en el Pabellón Polideportivo San Andrés, en un encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la División de Honor Plata. El choque, que será dirigido por los colegiados madrileños Óscar García Camino y Alfredo Arcos Adeva, enfrentará a dos equipos que ya han consumado su descenso a Primera Nacional, por lo que los puntos en juego no alterarán su destino. Aun así, ambos conjuntos buscarán cerrar el curso con la mayor dignidad posible y ofrecer una última alegría a sus respectivas aficiones.

La cita estará marcada por el orgullo competitivo. Tanto Balonmano Soria como Trops Málaga llegan a este tramo final con la decepción lógica de haber perdido la categoría, pero también con la intención de competir hasta el último instante. En este sentido, el encuentro se presenta como una oportunidad para reivindicarse, recuperar sensaciones y demostrar que, pese a las dificultades sufridas a lo largo de la temporada, ninguno de los dos equipos ha bajado los brazos.

El conjunto soriano certificó matemáticamente su descenso la pasada jornada tras caer en la pista del Unión Financiera Base Oviedo por un ajustado 32-30. Fue un resultado que reflejó, una vez más, la competitividad de un equipo que ha peleado hasta el final en numerosos encuentros, aunque sin el premio necesario para mantener la categoría. Ahora, ante su público y en el último partido de la temporada en casa, el Balonmano Soria querrá despedirse de la División de Honor Plata con una victoria.

Por su parte, el Trops Málaga viaja a tierras castellanas con la firme intención de resarcirse y sumar dos puntos que se le resisten desde el lejano mes de diciembre y que sirvan para cerrar con mejores sensaciones un curso complicado. El conjunto malagueño ya sabe desde hace semanas que la próxima temporada militará en Primera Nacional, pero no por ello renuncia a competir con ambición en estas dos últimas jornadas. Así lo ha expresado el jugador del Trops Jesús Melgar en la previa del encuentro. El extremo pontanés ha destacado que, pese a tratarse de un partido entre dos equipos descendidos, la motivación sigue intacta. “Vamos a luchar hasta el final. Ahora tenemos que ser un equipo más que nunca. Ya no tenemos presión, pero queremos demostrar que podemos ser mejores que nuestro rival. Así pues, iremos a por los dos puntos a Soria”, aseguró.

El precedente de la primera vuelta añade un aliciente extra al choque. En aquel encuentro, disputado en Málaga, en el pabellón del Colegio Los Olivos, el Balonmano Soria se impuso por 23-26, en un partido en el que el Trops, entonces dirigido por Curro Lucena, no encontró su mejor versión. Ese resultado servirá como estímulo para los malagueños, que buscarán devolver la moneda a su rival y tomarse la revancha deportiva.

Sin la presión clasificatoria, se espera un partido abierto, en el que ambos equipos puedan desplegar un juego más suelto y ofensivo. Será, además, una buena ocasión para que jugadores con menos protagonismo durante la temporada dispongan de minutos y continúen acumulando experiencia. En definitiva, un duelo sin trascendencia en la tabla, pero con el suficiente atractivo como para esperar un enfrentamiento competido.

El choque podrá seguirse en directo por el canal de YouTube del club soriano.