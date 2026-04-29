Trops Málaga revalida título en la categoría División de Honor Juvenil Masculina

El Trops Málaga Fundación Unicaja volvió a levantar el título en la categoría de División de Honor Juvenil masculina. Los malagueños se impusieron en la final al Cajasol Sevilla BM Proin, con un resultado de 20-26.

La F6 de División de Honor Juvenil arrancó el viernes con la celebración de las eliminatorias previas. Zenagro BM Roquetas y Agustinos Miguel Montalbán Pescados abrieron la contienda en el Pabellón de La Cañada de la capital almeriense. En este primer duelo, los locales se impusieron a los granadinos por 28-25, logrando así el primer billete a las semifinales. En el segundo envite, Cantera Sur – CD Urci Almería se vieron las caras con Helvetia Montequinto, duelo que terminaría decantándose por los quinteños por 25-33.

Con la jornada del sábado, Trops Málaga Fundación Unicaja y Cajasol Sevilla BM Proin esperaban el momento de su estreno. Para ambos el debut fue bastante plácido, con amplios resultados que les asegurarían su pase a la final. Primero lo hicieron los malagueños, con victoria de 43-18 sobre Roquetas. Posteriormente sería el turno de Proin, en un derbi sevillano que solventarían con un 31-19.

El domingo tendría lugar la lucha por las medallas, comenzando la mañana con el duelo por el bronce. En éste, Helvetia Montequinto se adjudicó la tercera plaza con su firme triunfo ante Zenagro BM Roquetas (28-19).

La esperada final, por su parte, se esperaba con mucha expectación, intuyéndose un duelo muy reñido por el aclamado título. El espectáculo estuvo servido y así cumplieron ambos equipos, que mantuvieron el pulso sobre la pista alternándose en el marcador sin posibilidad de abrir brecha. Fue precisamente en los últimos cinco minutos cuando Trops Málaga, que por entonces dominaba únicamente de dos (20-22), frenó en seco a su rival para asestar un parcial de 0-4, impidiendo la remontada de los hispalenses y proclamándose campeones de División de Honor Juvenil con el 20-26 final.

Desde la Federación Andaluza de Balonmano queremos felicitar a nuestros equipos participantes por llegar hasta aquí y el gran trabajo desarrollado esta temporada. Asimismo, dar las gracias a los clubes Cantera Sur y Urci Almería como organizadores y anfitriones de esta magnífica F6 que hemos podido disfrutar en Almería. Nuestro agradecimiento también al Excmo. Ayuntamiento de Almería y al resto de instituciones y entidades que nos acompañaron a lo largo del fin de semana.