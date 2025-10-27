MÁLAGA 4-1 ANDORRA

Pellicer; "Está demostrado el compromiso del equipo"

El Málaga goleó en La Rosaleda con tantos de Larrubia, Lobete y un doblete de Jauregi

Redacción

Málaga |

El Málaga celebra la victoria en La Rosaleda
Pellicer; "Está demostrado el compromiso del equipo" | malagacf

Con goleada salva el Málaga este nuevo encuentro en La Rosaleda, tras la derrota en Butarque, tras una semana tensa, y de nuevo, como ya ocurriera frente al Depor, se repuso en casa. Con goles, con intensidad, resistiendo, y dando una enorme alegría a la grada.

Salió el Málaga decidido a por el partido, con un activo David Larrubia, buscando portería y sí, la encontró. El canterano abrió el marcador y su celebración, sus lágrimas y el abrazo de los suyos era el mejor reflejo del deseo que tenía de marcar. Tuvo dos clarísimas el Andorra en la primera parte, la primera tocó dos veces los palos de la portería de Alfonso Herrero, y la segunda, cuando increíblemente el Málaga salvó en línea de gol…

Victoria por la mínima al descanso, y todo podía ocurrir. A los cinco minutos de la segunda parte, roja directa a Brasanac por una entrada a Le Normand. Un hombre menos, mucho tiempo por delante pero esta vez sí sacó el Málaga jugo de las situaciones que tuvo.

Y así llegó el segundo de Lobete, y el doblete de Eneko ya prácticamente en un descuento en el que también anotó el Andorra, con el tanto de Manu Nieto.

Aseguraba Sergio Pellicer en rueda de prensa que el grupo "está demostrado el compromiso, uno que no esté comprometido no hace lo que ha hecho, ni con un jugador menos, porque justamente el rival te genera esa superioridad y ha habido un compromiso brutal".

