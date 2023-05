José María Muñoz: "No he puesto mi cargo a disposición de nadie"

Con una disculpa comenzaba el administrador judicial del Málaga José María Muñoz su comparecencia, la primera tras el descenso del Málaga el pasado sábado. "Debo pedir disculpas, porque a nivel personal soy el máximo responsable del club y de lo que ha sucedido. El escenario al que nos encontramos es totalmente diferente al que ha tenido, por ello el club tiene que tener una reestructuración importante. Aunque hubiese seguido en Segunda ya habría habido que hacerla", mencionaba un administrador quien en varias ocasiones ha reiterado su idea de no marcharse de la entidad: "Mientras que tenga la confianza de su señoría voy a seguir en el cargo", afirmaba y reiteraba: "No he puesto mi cargo a disposición de nadie".

Muñoz ha estado acompañado por el director general, Kike Pérez, quien ha coincidido con el administrador en la idea de reestructurar y reformar la entidad: "Ya hemos comenzado una reestructuración profunda del club y un pilar básico será la contratación de Loren como director deportivo. A falta de la rúbrica del contrato, será presentado esta semana y podremos ahondar en el proyecto", con estas palabras afirmaba la llegada de Loren Juarros como director deportivo.

Aquí te dejamos las más de dos horas de rueda de prensa al completo.