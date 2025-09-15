HUESCA 1-0 MÁLAGA CF

Javi Montero: "Te meten gol en la última jugada y se te queda cara de tonto"

El Málaga encajó en el Alcoraz la primera derrota de la temporada debido a un gol en el último instante de partido

Redacción

Málaga |

Sigue el maleficio en Huesca. En la última jugada del partido el Málaga se dejó el punto que llevaba cosechando durante todo el partido, un gol de Liberto Beltrán provocó que el Málaga se volviera sin premio de la visita al Alcoraz.

"Ha sido un partido serio de todo el equipo, sobre todo la primera parte, un poquito más igualada. La segunda parte yo creo que hemos hecho más méritos nosotros para llevarnos el partido, pero al final, como es el fútbol, la última jugada de un rechace de otro tal, te la meten y te quedas con la cara de tonto", comentaba el central Javi Montero tras el encuentro.

